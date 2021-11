Ein Christbaum für den Landsberger Hauptplatz

Gestern in den frühen Morgenstunden wurde in Finning der Tannenbaum für den Landsberger Hauptplatz geschlagen und in die Altstadt transportiert.

Die fast 17 Meter hohe Nordmanntanne stammt aus dem Garten der Finninger Familie Georg Steber. Der Baum hat dabei eine echte Weihnachts-Vorgeschichte, denn er wurde 1992 – vor ca. 30 Jahren – als Weihnachtsbaum im Pflanztopf gekauft und nach Weihnachten in den Garten gepflanzt.

Gefällt wurde die Tanne heute von den Mitarbeitern des städtischen Forstes und des Bauhofes der Stadt Landsberg am Lech. Der Transport des 2,8 Tonnen schweren Christbaums erfolgte über einen Tieflader, der sich mit der weihnachtlichen Fracht von Finning auf den Weg nach Landsberg machte. Auf dem Hauptplatz vor dem Historischen Rathaus stellten ihn die Kollegen vom Bauhof und des Forstamtes fachmännisch mit einem Autokran auf.

Derzeit wird die festliche Beleuchtung angebracht, sodass der Christbaum rechtzeitig zum Beginn der Landsberger Stadtweihnacht strahlender Mittelpunkt des Hauptplatzes ist.