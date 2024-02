Ein heißer Tanz | Der FC Augsburg spielt in Bochum um wichtige Punkte

Der FC Augsburg hatte dem Tabellenzweiten aus München vor eigenem Publikum ein enges Spiel abverlangt, für Punkte reichte es nicht. Zählbares soll nun wieder auswärts eingesammelt werden, beim heimstarken VfL Bochum keine leichte Aufgabe.

Der FC Augsburg hatte in der Vorwoche gegen den FC Bayern seine gute Form bestätigt und musste sich doch knapp geschlagen geben. Die Ausgangssituation nach der Niederlage gegen den Tabellenzweiten ist damit die gleiche, wie nach dem vorausgehenden Heimspiel gegen Spitzenreiter Leverkusen. Auch gegen die Werkself hatte es eine knappe Heimniederlage gegeben, es folgte der Auswärtserfolg in Mönchengladbach. Nach diesem Muster könnte es aus Sicht von Augsburgs Trainer Jess Thorup gerne weitergehen.

Es geht um wichtige Punkte

In Bochum (Samstag/15:30 Uhr) erwartet er für den FCA ein „Big-Point-Spiel“. Ein Blick auf die Tabelle bestätigt diese Aussage. Sollte den Schwaben der dritte Auswärtserfolg der Saison gelingen, könnte ein Sprung in die erste Tabellenhälfte gelingen, bei einer Niederlage würde man vom VfL auf Rang 14 zurückgeschoben werden.

Keine leichte Aufgabe für Augsburg, die einsatzfreudigen Blau-Weißen konnten in dieser Saison erst in einem von bisher neun Heimspielen geschlagen werden (3 Siege/5 Remis). „Wir haben zuhause insgesamt eine recht positive Bilanz, die wollen wir beibehalten.“ gibt VfL-Coach Thomas Letsch die Marschrichtung vor. Im engen Ruhrstadion erwartet den FC Augsburg somit wieder ein heißer Tanz. Thorup weiß, worauf sich seine Mannschaft einstellen muss: „Bochum ist stark in den Zweikämpfen, im Pressing und bei hohen Bällen.“ Im Hinspiel in Augsburg bekamen die Fuggerstädter dies bereits zu spüren. Zweimal war man in Führung gewesen, zweimal hatten die mutigen Bochumer ausgeglichen.

Ob dies der geeignete Gegner für das Debüt der Lastminute-Verpflichtung Pep Biel ist, bleibt abzuwarten. Der Spanier ist aber sicher eine Option für das Spiel im Ruhrpott, die verletzten Dorsch (Leiste) und Beljo (Muskelverletzung in der Hüfte) werden hingegen nicht zur Verfügung stehen.

Die voraussichtliche Aufstellung

Dahmen – Mbabu, Gouweleeuw, Uduokhai, Iago – Jakic – Jensen, Rexhbecaj – Vargas – Demirovic, Tietz