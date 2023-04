Ein Klavierabend in besonderer Atmosphäre

Der Pianist Johannes Gaechter präsentiert am 23. April 2023 um 17 Uhr einen ganz besonderen Klavierabend in der Barfüßerkirche Augsburg von Klassik, Romantik bis Impressionismus.

Gleich zu Beginn entführt er seine Zuhörer in die romantisch, poetische Welt von Franz Liszt mit „Bénédiction de Dieu dans la solitude“. Danach folgen mehrere Impromptus von Franz Schubert. In der zweiten Hälfte gibt es Préludes des russischen Spätromantikers Alexander Skrjabin zu hören gefolgt von „Gaspard de la Nuit“ von Maurice Ravel – das Meisterwerk des fanzösischen Impressionisten schlechthin! Dieses dreigeteilte Werk, welches von Gedichten Aloysius Bertrands inspiriert wurde, beinhaltet neben seiner enormen technischen Schwierigkeiten Klangwelten, die man ansonsten nirgendwo findet. Vertont wurden schauerliche Spukgestalten, Geschichten und Fabelwesen, u.a. die Wasserfee Undine, ein Galgen und ein grotesker listiger Kobold namens Scarbo.

Johannes Gaechter erlernte das Klavierspiel bereits im Alter von vier Jahren. Schwere und komplexe Stücke reizten ihn schon immer besonders und schon damals wie heute gilt seine größte Bewunderung Frédéric Chopin sowie der russischen Spätromantik. Musik ist für ihn die schönste und reinste Form, Gefühle und Stimmungen auszudrücken. Diese Leidenschaft und Liebe für die Musik möchte er mit seinem Publikum teilen.

Gaechter kann auf eine erfolgreiche musikalische Laufbahn und rege Konzerttätigkeit auf hohem Niveau verweisen, die er weiterhin kontinuierlich ausbaut. Eine mehrfache und erfolgreiche Teilnahme an internationalen Klavierwettbewerben u.a. in Paris, St. Petersburg und Warschau runden sein musikalisches Schaffen ab. Neben seiner Hauptkonzerttätigkeit in Deutschland spielte er bereits Konzerte in Straßburg, Paris, Tschechien, Shanghai / China und Kapstadt / Südafrika.

Freuen Sie sich auf ein spannendes und facettenreiches Konzert voller Emotionen und Virtuosität und lassen Sie sich musikalisch verzaubern!



Datum: Sonntag, den 23. April 2023 ab 17 Uhr

Veranstaltungsort: Barfüßerkirche, Mittlerer Lech 1, 86150 Augsburg



Das Programm:

– Liszt: Bénédiction de Dieu dans la solitude

– Schubert: 3 Impromptus in Ges-Dur, As-Dur und Es-Dur

– Skrjabin: 6 Préludes Op. 13 und 5 Préludes Op. 15

– Ravel: Gaspard de la Nuit (Ondine, Le Gibet, Scarbo)



Der Künstler: Johannes Gaechter – Pianist



Eintrittspreis: Eintritt frei, Spenden erwünscht