Eine echte AEV-Legende feiert heute ihren 100. Geburtstag! Wir gratulieren Ernst Baumgartner zu dieser bemerkenswerten Zahl und wünschen ihm von Herzen, dass noch viele weitere Jahre in guter Gesundheit hinzukommen!

Ernst Baumgartners Leben stand im Zeichen des Eishockeys und seines AEV. Bereits 1937 trat er als Jugendspieler in seinen Verein ein, von 1945 bis 1949 spielte er für den Hockey Club Augsburg (HCA). Von 1950 an übernahm er diverse organisatorische Aufgaben in seinem Verein, 1967 starte er seine Karriere als Trainer im Nachwuchs, denn die Kinder lagen ihm immer besonders am Herzen.

1971 gründete Baumgartner die AEV-Laufschule, die er über Jahrzehnte selbst begleitete. Zweifelsfrei ist er der Mann, dem viele Spieler ihre Eishockeykarrieren zu verdanken hatten. Doch nicht nur sportlich gab er sein enormes Wissen an die Kleinsten weiter, auch menschlich war Ernst Baumgartner immer ein Vorzeigetrainer, der es verstand, junge Menschen für seinen Mannschaftssport zu begeistern.

Bereits seit 1994 ist Baumgartner aufgrund seiner bedingungslosen Treue und seines außergewöhnlichen Engagements verdientes Ehrenmitglied des Augsburger EV und im Besitz der goldenen Nadel des Vereins. Noch heute ergreift der Laufschulpionier immer wieder die Gelegenheit, „seiner Laufschule“ einen Besuch abzustatten. Stolz betrachtet er dann von der Bande die tolle Entwicklung der Laufschule, die er vor über 50 Jahren ins Leben rief.

Wir ziehen den Hut vor seinem Lebenswerk: Alles Gute zum Geburtstag, Ernst Baumgartner! (pm)