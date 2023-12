Ein letztes Spiel vor Weihnachten | Der FC Augsburg möchte sich in Stuttgart selbst beschenken

Einmal werden wir noch wach, oder besser ein Spiel ist noch vor Weihnachten zu spielen. Und was für eines. Der formstarke FC Augsburg muss zum Schwabenderby beim Überraschungsteam VfB Stuttgart reisen.

Ein letztes Mal geht es für den FC Augsburg am Mittwochabend vor der Weihnachtspause um wichtige Punkte. Nach dem guten Spiel und dem verdienten Punkt gegen Borussia Dortmund muss die Mannschaft von Trainer Jess Thorup in Stuttgart antreten.

In diesem Jahr steht das Schwabenderby dabei unter deutlich veränderten Vorzeichen. Waren die Duelle gegen den VfB in der Vergangenheit zumeist Aufeinandertreffen aus den Niederungen der Bundesliga-Tabelle, so trifft der FCA nun auf eine der aktuellen Topmannschaften der Liga. Seit der Übernahme durch Trainer Sebastian Hoeneß ist der Aufwärtstrend beim Team vom Neckar unverkennbar. Zum Ende der Vorsaison noch auf Relegationsplatz 16 eingelaufen, rangiert es aktuell (trotz der verdienten 0:3-Niederlage am letzten Wochenende in München) auf dem 4. Rang. „Stuttgart ist bis jetzt eine der größten Überraschungen“, weiß auch Augsburgs Chefcoach Jess Thorup.

Der Aufschwung der „anderen“ Schwaben ist dabei eng mit dem Namen Serhou Guirassy verbunden. Alle 60 Einsatzminuten erzielte der Angreifer aus Guinea bisher einen Treffer, 16 waren es insgesamt. An drei Toren war er zudem als Vorbereiter beteiligt. Erfolgreicher als Guirassy war nur ein gewisser Harry Kane vom FC Bayern (20 Tore/5 Vorlagen). Das von hinten aufgezogene Offensivspiel ist das Prunkstück des VfB, das Spiel mit dem Ball ist die große Stärke. Auch Guirassys Kollege Undav erzielte ebenfalls acht Tore und damit genau so viele wie Augsburgs bester Schütze Ermedin Demirovic.

Für den FC Augsburg wird es darum gehen, die Angriffsbemühungen schon frühzeitig zu unterbinden und selbst mit großem Zug zum Tor den Erfolg zu suchen. Das die Bayerischen-Schwaben versuchen werden ist auch Hoeneß bewusst: „Wir wollen grundsätzlich weiter nach vorne spielen, den Gegner unter Druck setzen und mit und gegen den Ball nicht von unserem Spiel abrücken. Das hat uns dahin gebracht, wo wir aktuell stehen.

Ob Thorup die heutige Aufgabe mit dem zuletzt angeschlagenen kroatischen Nationalstürmer Beljo statt Tietz angehen wird, ist sicher möglich. Für Engels dürfte Vargas einen Platz in der Startelf bekommen. 13 Punkte aus bisher acht Spielen konnten bisher unter dem sympathischen neuen Cheftrainer eingefahren werden, eine für den FCA starke Bilanz. Sicher hätte er nichts dagegen, wenn vor dem weihnachtlichen Heimaturlaub in Dänemark ein fünfter Sieg dazukommen würde. Für alle Rot-grün-weißen wohl ein super Weihnachtsgeschenk. „Es ist ein Derby, für mich geht es um drei Punkte“, gibt er die Marschrichtung dafür klar vor.

Die voraussichtliche Aufstellung

Dahmen – Mbabu, Gouweleeuw, Uduokhai, Pedersen – Rexhbecaj, Dorsch – Jensen, Demirovic, Vargas – Beljo