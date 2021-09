Ein perfekter Re-Start | Damen des TSV Haunstetten Handball gewinnen ihr Auftaktspiel in Göppingen

Das war ein perfekter Start für die Handballfrauen des TSV Haunstetten in ihrem ersten Saisonspiel der Dritten Liga: mit 33:28 (18:16) behielten die Rot-Weißen bei Frischauf Göppingen II die Oberhand und überzeugten dabei mit einem bemerkenswerten Auftritt.

Vor allen Dingen Cheftrainer Max Högl war die Erleichterung sofort nach Spielende deutlich anzusehen und er strahlte sprichwörtlich „über alle vier Backen“: „Wir wussten nach fast elfmonatiger Wettkampfpause und nicht immer stabilen Vorstellungen in der Vorbereitung überhaupt nicht wo wir stehen. Umso erfreulicher waren die Darbietung jetzt in einem hochklassigen Drittliga-Match.“

Dass die Bundesliga-Reserve des württembergischen Traditionsvereins keine „Laufkundschaft“ ist, zeigte sich von Beginn an, zumal in ihren Reihen mittlerweile die langjährige Erstliga-Torschützenkönigin Michaela Hrbkova (10 Treffer) aufläuft, die nur ganz schwer zu neutralisieren ist. Allerdings hatte auch der TSV mit Sarah Irmler an diesem Tag die herausragende Vollstreckerin und das Haunstetter Eigengewächs stellte mit 17 Torerfolgen ihren eigenen Rekord ein. Der erste Durchgang war zunächst ein zähes Ringen und Haunstetten hatte hier sogar leichtere Vorteile. Nach dem 5:5 (10.Minute) setzten sich die Gäste mit vier Treffern in Folge (14.) etwas ab und ließen die Göppinger bis zur Pause nur auf zwei verkürzen. Nach dem Seitenwechsel wurde es allerdings sofort enger und Haunstetten handelte sich zudem einige Zeitstrafen ein, die jetzt die Einheimischen zur eigenen Führung nutzen konnten (23:22, 44.Minute). Aber die Rot-Weißen zeigten Charakter: mit unbändigem Willen und viel Spielintelligenz gelangen innerhalb der nächsten sechs Minuten sechs Tore, während die Gastgeber nur eines zustande brachten. Das war dann auch die Vorentscheidung, zumal sich die Rot-Weißen auch in der Schlussphase äußerst stabil präsentierten und nichts mehr anbrennen ließen. Dementsprechend groß war dann auch die Freude in der Jubeltraube nach Spielende und auch Co-Trainer Vornehm war voll des Lobes über das Gezeigte: „Ich hätte im Vorfeld die Göppinger niemals derart stark eingeschätzt und sie werden noch einige Favoriten ins Schwitzen bringen. Dass wir so viele spielerische Lösungen gefunden haben, bestätigt uns in unserer Arbeit.“

Weiter geht`s für den TSV am kommenden Samstag mit dem ersten Heimspiel gegen den TSV Wolfschlugen (18 Uhr, AL-Halle).

TSV Haunstetten: Frey, Schmid, Spindler (Tor); Irmler (17/7), Horner (5), Schäfer (4), Walter (2), Niebert A. (2/1), Joerss, Birnkammer, Driske (je 1), Smotzek, Niebert F., Hänsel, Knöpfle, Wedrich

hv