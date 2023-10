Ein Platz zu Ehren von Gerd Müller – Nördlingen feiert feierliche Einweihung

Am Freitag, 3. November, dem Geburtstag des Rekordfußballers Gerd Müller, findet um 15 Uhr die feierliche Einweihung des nach ihm benannten Platzes in Nördlingen statt. Bereits ab 14 Uhr wird – wie schon während der Bauarbeiten – der gesamte angrenzende Bereich weiträumig gesperrt.

Rechtzeitig zum Festakt wurden in der vergangenen Woche die Bauarbeiten zur städtebaulichen Gesamtgestaltung des Areals abgeschlossen.

„Alle Bürgerinnen und Bürger möchte ich sehr herzlich einladen am Festakt teilzunehmen und es sich auf unserem Straßenfest mit Pizza, Würstle und Getränken gut gehen zu lassen,“ so Oberbürgermeister David Wittner. Er dankt schon jetzt allen, die in vielfältiger Weise zum Gelingen des Festes beitragen. So wird unter anderem DJ Brandy für gute Stimmung sorgen und die Fußballabteilung des TSV Nördlingen ein Torwandschießen betreuen, bei dem die treffsicheren Schützen dank INTERSPORT STEINGASS 30 hochwertige Fußbälle gewinnen können.