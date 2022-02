Ein Tag nach dem Zusammenstoß – S-Bahn-Unglück bei München

Einen Tag nach dem schweren S-Bahnunfall in Ebenhausen bei Schäftlarn südlich von München sind noch einige Fragen ungeklärt. Die Staatsanwaltschaft München I ermittelt zur Unfallursache. Mittlerweile sind die Fahrtenschreiber beider Triebwagen sichergestellt worden.

Zudem hat die Polizei bereits mehrere Menschen zum Hergang des Unfalls vernommen. Im Fokus steht heute außerdem die Bergung der beiden S-Bahnen. Die Bahnstrecke ist weiterhin gesperrt, ein Ersatzverkehr eingerichtet. Wie konnte es zu dem Unglück kommen, bei dem ein Fahrgast gestorben und 18 Menschen verletzt worden sind? Am Montagnachmittag sind zwei S-Bahnen in der Nähe des Bahnhofs Ebenhausen-Schäftlarn auf einer eingleisigen Strecke kollidiert. Etwa 680 Kräfte von Polizei, Feuerwehr, Rettungsdiensten und Technischen Hilfswerk waren bis in die Nacht am Einsatz beteiligt.