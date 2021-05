Ein ungewöhnlicher Krankentransport für die Polizei Augsburg

Einen Unfall der besonderen Art erlebten die Beamten der Polizeiinspektion Augsburg Süd am Montag auf einer Streifenfahrt.

Wie das Polizeipräsidium Schwaben Nord via Facebook mitteilte, beobachteten Beamte der Polizeiinspektion Augsburg Süd am Montag während der Streifenfahrt einen unglücklichen Zusammenstoß mit einem Radfahrer, ein kleiner Beteiligter blieb regungslos am Boden liegen. Die Beamten wenden, eilen zu Hilfe – er atmet. Das Unfallopfer, ein kleiner Vogel.

Nachdem abgeklärt wurde, dass das Vögelchen im Tierheim Augsburg untergebracht und versorgt werden kann, übernehmen die Beamten kurzerhand den Krankentransport im Streifenfahrzeug.

Dem Patienten ging es zum Glück schnell besser und er verbrachte die restliche Fahrt auf der Hand eines der Beamten.