TIER Mobility startet heute seinen E-Scooter-Service in Augsburg. Nach München, Ingolstadt und Nürnberg ist Augsburg die vierte bayerische Stadt, in der TIER-Scooter angeboten werden.

In der Startphase werden rund 200 TIER-Scooter der neusten Generation mit austauschbaren Batterien in Augsburg aufgestellt. Zu finden sind die E-Roller insbesondere an zentralen Verkehrsknotenpunkten sowie belebten Bereichen der Stadt und stehen Nutzern rund um die Uhr zur Verfügung.

Durch den Einsatz von Modellen mit austauschbaren Batterien wird das tägliche Hin-und-her-Fahren der Scooter zum Aufladen in Lagerhäuser überflüssig. Mit einer neuen Flotte aus Elektrofahrzeugen kann das lokale Team in Augsburg leere Batterien direkt vor Ort durch geladene Batterien ersetzen, ohne Fahrzeuge mit Verbrennungsmotoren nutzen zu müssen. Dies ist Teil des Maßnahmepakets von TIER Mobility um ab Januar 2020 nicht nur alle Geschäftsabläufe CO2-neutral zu gestalten, sondern auch jede einzelne Fahrt mit einem TIER-Scooter.

Die neue Generation von TIER-Scootern sorgt mit einem größeren Vorderrad, Hinterradantrieb und einem höheren Gewicht für bessere Bodenhaftung bei winterlichen Straßenverhältnissen. Die Scooter kommen so mit rutschigem Untergrund noch besser zurecht und weisen eine verbesserte Bremsleistung auf.

Dara Kornak, City Manager von TIER Mobility in Augsburg: „Autos gehören nicht in die Innenstadt. Mit TIER-Scootern bieten wir Bewohnern und Gästen von Augsburg eine umweltfreundliche Alternative, um sich abgasfrei durch die Stadt zu bewegen – selbst in der kalten Jahreszeit.“