Einbrecher beschädigt Schaufenster in Weiden – Kripo ermittelt und bittet um Hinweise

WEIDEN I.D.OPF. In den frühen Morgenstunden des Freitag, 24. Oktober, kam es im Bereich „Hinter der Schanz“ zu einem versuchten Einbruch in ein Geschäftsgebäude. Der dabei entstandene Sachschaden ist erheblich. Die Kriminalpolizei Weiden hat die Ermittlungen aufgenommen.

Unbekannter Täter flüchtet

Nach derzeitigen Erkenntnissen versuchte eine bislang unbekannte Person gegen 03:35 Uhr, die Schaufensterscheibe eines Geschäfts gewaltsam zu öffnen. Dabei wurde das Glas beschädigt, jedoch nicht vollständig eingeschlagen. Der Sachschaden beläuft sich auf mehrere tausend Euro. Der Täter flüchtete in unbekannte Richtung. Aktuell gibt es keinen Hinweis auf einen Entwendungsschaden.

Ermittlungen und Zeugenaufruf

Die Kriminalpolizeiinspektion Weiden hat die weiteren Ermittlungen übernommen. Personen, die am Freitag, 24. Oktober, gegen 03:35 Uhr im Bereich „Hinter der Schanz“ verdächtige Beobachtungen gemacht oder auffällige Personen wahrgenommen haben, werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 0961/401-2222 bei der Kriminalpolizeiinspektion Weiden oder jeder anderen Polizeidienststelle zu melden.