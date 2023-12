Einbrecher entwenden in Krumbach hochwertige E-Mountainbikes

Am 23.12.2023, zwischen 18:30 Uhr und 24.12.2023, 16:30 Uhr, drangen unbekannte Täter gewaltsam in ein Fahrradgeschäft in der Talstraße in Krumbach ein. Sie gelangten durch die Haupteingangstür in den Ausstellungsraum und entwendeten vier hochwertige E-Mountainbikes.

Der Schaden beläuft sich auf einen Betrag im unteren fünfstelligen Bereich. Der Einbruch verursachte einen Sachschaden von etwa 1.000 Euro. Die Polizeiinspektion Krumbach und der Kriminaldauerdienst (KDD) Memmingen führten die ersten Ermittlungen vor Ort durch.

Die Kriminalpolizei Memmingen übernimmt nun die weiteren Ermittlungen. Wenn Sie verdächtige Beobachtungen gemacht haben, melden Sie sich bitte unter Tel. 08331/100-0 bei der Polizei.