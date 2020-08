Einbrecher gehen in Königsbrunn um

In Königsbrunn haben ein oder mehrere Täter mehrfach Einbrüche in der Zeit von Donnerstag, 20.08.20 bis Montag, 24.08.2020 verübt, die teils im Versuchsstadium endeten bzw. auch vollendet wurden und im Nachgang zur Anzeige gebracht wurden.

Benzstraße – Versuch

In der Zeit von Samstag, 22.08.20, 23.00 h bis Montag, 24.08.20, 16.00 h wurde

versucht in das Vereinsheim des BVC Königsbrunn einzubrechen. Der Täter versuchte

mit Gewalt das Metall-Zugangstor aufzubrechen. Scheitere jedoch an den

Sicherungsvorrichtungen. Durch den Einbruchsversuch entstand ein Sachschaden in

Höhe von ca. 50,– Euro.

Lavendelring – Versuch

Im Tatzeitraum von Donnerstag, 20.08.20 bis So., 23.08.20 wurde versucht die

Haustüre an einem Doppelhaus im Lavendelring aufzuhebeln. Anhand der Spurenlage

konnte zwar ein Aufbruchsversuch, jedoch kein Öffnen der Haustüre festgestellt

werden.

Der an der Haustüre entstandene Sachschaden beläuft sich auf ca. 200,– Euro.

Neuhäuserstraße

Am Montag, 24.08.20 in der Zeit von 07.30 bis 10.30 Uhr drang nach derzeitigem

Ermittlungsstand ein Täter über die Terrassentüre in ein Einfamilienhaus in der

Neuhäuserstraße ein. Die Eigentümer waren zur Tatzeit nicht zu Hause. Im Objekt hat

sich der Täter nur dort vorgefundenes Bargeld angeeignet. Weitere Wertgegenstände

wurden offenbar nicht entwendet.

Während des genannten Tatzeitraumes konnten von Zeugen offenbar ein oder auch

zwei Fahrradfahrer wahrgenommen werden. Nicht geklärt werden konnte, ob deren

Anwesenheit ggf. mit dem Einbruch in das Einfamilienhaus in Verbindung gebracht

werden kann.

Können Hinweise zu den Fahrradfahrern oder ev. verdächtige Wahrnehmung im

Zusammenhang mit dem Einbruch in das Einfamilienhaus gegeben werden?

Landsberger Straße

Zur Anzeige gebracht wurde der Einbruch in ein Firmenobjekt in der Landsberger

Straße. Der Täter drang am Sonntag, 23.08.2020 zw. 22.40 h und 23.00 h über ein

Fenster in den Bürocontainer ein und hebelte den dort befindlichen

Getränkeautomaten auf.

Aus der Kasse des Automaten entnahm der Täter das Bargeld in Höhe von ca. 15,–

Euro, wobei sich der durch den Einbruch entstandene Sachschaden auf ca. 500,– Euro

beläuft.

Die Polizeiinspektion Bobingen bittet Zeugen, die sachdienliche Hinweise zu den

angeführten Einbrüchen geben können, sich unter der Tel. 08234/9606-0 zu melden.

