Einbrecher in Denkendorf festgenommen: Bargeld sichergestellt, Haft angeordnet

Zwei Einbrecher in Denkendorf festgenommen

Alarm führt Polizei zu Einbrechern

In der Nacht auf Mittwoch wurde die Polizei über einen Einbruch in eine Spielhalle an der Alemannenstraße in Denkendorf informiert. Ein ausgelöster Alarm der Überwachungsanlage rief die Beamten gegen 03:30 Uhr zum Tatort.

Täter auf frischer Tat ertappt

Bei der Ankunft der ersten Streifen versuchten zwei Täter zu fliehen, wurden jedoch schnell in der Nähe des Tatorts gefasst. Bei den Festgenommenen, zwei Deutschen im Alter von 19 und 23 Jahren, stellte die Polizei einen vierstelligen Bargeldbetrag sicher, der vermutlich aus dem Einbruch stammt.

Untersuchungshaft für die Beschuldigten

Die Männer, die aus Ingolstadt und Ulm stammen, wurden auf Antrag der Staatsanwaltschaft Ingolstadt einem Richter vorgeführt. Dieser ordnete Untersuchungshaft an, weshalb die Beschuldigten in eine Justizvollzugsanstalt überstellt wurden. Die Kriminalpolizei Ingolstadt untersucht mögliche Verbindungen zu ähnlichen kürzlich verübten Straftaten.