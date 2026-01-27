type here...
Einbrecher in Schwabach auf frischer Tat gefasst: Polizei nimmt 45-jährigen Kosovaren fest
Polizeipräsidium Mittelfranken
Am Dienstagmorgen ereignete sich in Schwabach ein Einbruch, bei dem die Polizei einen Verdächtigen noch am Tatort festnehmen konnte. Der Vorfall verlief in den frühen Morgenstunden und sorgt weiterhin für Aufsehen.

Polizei erwischt Einbrecher auf frischer Tat

Gegen 05:40 Uhr fiel einer zivilen Streifenbesatzung in der Ludwigstraße ein 45-jähriger Mann auf, der sich gewaltsam Zutritt zu einer Shisha-Bar verschaffte. In der Bar sollen anschließend Geldspielautomaten von ihm aufgebrochen worden sein. Die Einsatzkräfte griffen schnell ein und nahmen den Verdächtigen vorläufig fest.

Ehemalige Straftaten könnten aufgedeckt werden

Während der polizeilichen Maßnahmen stellte sich heraus, dass gegen den 45-jährigen Kosovaren bereits ein Vollstreckungshaftbefehl bestand. Die Staatsanwaltschaft Nürnberg-Fürth reichte daraufhin Haftantrag ein. Noch am selben Tag soll der Verdächtige dem Ermittlungsrichter am Amtsgericht vorgeführt werden, der über die Haftfrage entscheiden wird. Der Mann steht unter Verdacht, einen besonders schweren Fall des Diebstahls begangen zu haben.

Weitere Ermittlungen im Gange

Die Kriminalpolizei Schwabach war vor Ort, um Spurensicherung durchzuführen. Das Fachkommissariat der Schwabacher Kriminalpolizei hat die Ermittlungen übernommen und untersucht, ob der Verdächtige für weitere Einbruchsdiebstähle verantwortlich sein könnte.

Alfred Ingerl ist freier Redakteur aus dem Bereich Blaulicht für Augsburg, Bayerisch-Schwaben und Bayern.

