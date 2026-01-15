Newsletter
Einbrecher nach versuchtem Einbruch in Bamberg dank Spuren im Schnee festgenommen
Polizeipräsidium Oberfranken
Weniger als 1 Min.Lesezeit

Alfred Ingerl
Von Alfred Ingerl

Am Freitagmorgen, dem 9. Januar 2026, wurden die Bewohner eines Einfamilienhauses in der St.-Getreu-Straße im Bamberger Berggebiet durch einen lauten Knall alarmiert. Eine Bewohnerin meldete über den Notruf, dass eine Fensterscheibe neben der Haustür eingeschlagen worden war.

Spurensuche im Schnee führt zur Festnahme

Mehrere Polizeistreifen eilten sofort zum Tatort und begannen die Fahndung nach dem mutmaßlichen Einbrecher. Schuh- und Blutspuren im Schnee führten die Beamten in ein nahegelegenes Waldgebiet. Gegen 9 Uhr konnten die Polizisten dort einen 31-jährigen russischen Staatsbürger festnehmen. Offenbar hatte sich der Verdächtige bei dem Einbruchversuch an den Händen verletzt und Blut verloren. An der Fahndung beteiligten sich auch zwei Polizeihundeführer.

Haftbefehl gegen den Verdächtigen erlassen

Die Kriminalpolizei Bamberg übernahm die Ermittlungen zum versuchten Einbruchdiebstahl. Auf Antrag der Staatsanwaltschaft Bamberg erließ ein Richter am Freitagnachmittag einen Haftbefehl gegen den Mann wegen versuchten schweren Wohnungseinbruchdiebstahls.

