Donnerstag, November 20, 2025
Einbrecher stiehlt Goldschmuck aus Wohnhaus in Steinbach am Wald – Kripo sucht Zeugen
Polizeipräsidium Oberfranken
Einbrecher stiehlt Goldschmuck aus Wohnhaus in Steinbach am Wald – Kripo sucht Zeugen

Von Alfred Ingerl

In Steinbach am Wald im Landkreis Kronach ist am Mittwochabend ein bislang unbekannter Einbrecher in ein Wohnhaus eingedrungen. Die Kriminalpolizei Coburg hat die Ermittlungen aufgenommen und sucht nach Zeugen.

Einbruch in Wohnhaus in Steinbach am Wald

Der Täter wurde gegen 17.30 Uhr von einer privaten Videoüberwachung aufgenommen, als er mittels einer Trittleiter durch ein höher gelegenes Fenster im Erdgeschoss in das Haus einstieg. Im Inneren des Hauses durchsuchte der Einbrecher mehrere Räume und entwendete Goldschmuck im niedrigen fünfstelligen Bereich.

Zeugen gesucht: Beschreibung des Täters

Die Beschreibung des Einbrechers lautet wie folgt:

  • dunkle Männerumhängetasche
  • helles Oberteil mit Kapuze
  • Turnschuhe
  • dunkle Hose

Aufruf der Kripo Coburg

Die Kripo Coburg bittet Zeugen, die zur genannten Zeit verdächtige Personen oder Fahrzeuge im Bereich der Saarbrunnenstraße beobachtet haben, sich unter der Telefonnummer 09561/645-0 zu melden.

Alfred Ingerl ist freier Redakteur aus dem Bereich Blaulicht für Augsburg, Bayerisch-Schwaben und Bayern.

