Einbrechertrio in München nach Villeneinbruch festgenommen – Schmuck im Hotel sichergestellt

Am Samstag, den 8. November 2025, beobachteten zivile Polizeibeamte in Bogenhausen gegen 17:30 Uhr drei verdächtige Personen, die über einen Zaun in ein Grundstück eindrangen und gewaltsam in ein Einfamilienhaus einbrachen. Beim Verlassen des Gebäudes wurden die Verdächtigen vorläufig festgenommen.

Verdächtige und Sicherstellung gestohlener Waren

Die Festgenommenen, ein 25-jähriger, ein 29-jähriger und ein 31-jähriger chilenischer Staatsbürger, waren ohne festen Wohnsitz in Deutschland. Bei der Durchsuchung wurden Schmuckstücke, die aus dem Einbruch gestohlen wurden, gefunden und beschlagnahmt.

Die Verdächtigen wurden in die Haftanstalt des Polizeipräsidiums München gebracht, wo ein Richter Haftbefehle erließ. Seitdem befinden sie sich in Untersuchungshaft.

Weitere Funde in Hotelzimmer in Sendling

Ermittler der Münchner Kriminalpolizei entdeckten in einem Hotelzimmer in Sendling, das die Verdächtigen benutzten, weiteren Schmuck, Uhren, Münzen und Bargeld im Wert von mehreren tausend Euro. Diese Gegenstände werden als mögliches Diebesgut aus anderen Einbrüchen vermutet, die vor dem 8. November stattgefunden haben könnten.

Zeugenaufruf

Personen, die sachdienliche Hinweise zu den gestohlenen Gegenständen geben können oder denen derartig entwendete Objekte bekannt sind, werden gebeten, sich mit dem Polizeipräsidium München, Kommissariat 51, unter der Telefonnummer 089/2910-0 oder bei jeder anderen Polizeidienststelle zu melden. Bilder der sichergestellten Gegenstände sind hier abrufbar.