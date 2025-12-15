Einbruch bei Recyclingbetrieb in Wunsiedel: Drei polnische Tatverdächtige in Haft genommen

WUNSIEDEL. Ein Einbruch auf einem Firmengelände in der Hofer Straße wurde am späten Samstagnachmittag von der Polizei auf frischer Tat entdeckt. Die Kriminalpolizei Hof ermittelt nun in dem Fall.

Einbruch in Recyclingbetrieb durch Zaunaufschneiden

Die Täter verschafften sich Zugang zu einem Recyclingbetrieb, indem sie den Zaun aufschnitten. Anschließend legten sie Fahrzeugteile aus verschiedenen Containern im Gesamtwert eines mittleren vierstelligen Betrags zur Abholung bereit. Gegen 17.45 Uhr wurde die Tat bemerkt und die Polizei alarmiert.

Tatverdächtige auf frischer Tat ertappt

Polizeibeamte nahmen zwei polnische Männer im Alter von 43 und 35 Jahren fest. Ein weiterer Tatverdächtiger, ein 18-jähriger Pole, wurde kurze Zeit später mit einem polnischen Kleintransporter in der Nähe des Tatorts festgenommen. Am beschädigten Zaun entstand ein Schaden von etwa 500 Euro.

Untersuchungshaft für die Tatverdächtigen

Am Sonntag wurden die drei Männer dem Ermittlungsrichter am Amtsgericht Hof vorgeführt, der Haftbefehle wegen des Tatverdachts des Bandendiebstahls erließ. Die Verdächtigen befinden sich nun in Untersuchungshaft.