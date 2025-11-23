Einbruch im Bamberger Berggebiet: Schmuck im Wert von 10.000 Euro gestohlen

BAMBERG. Am Freitag ereignete sich ein Einbruch in ein Einfamilienhaus im Bamberger Stadtteil Berggebiet. Die Kriminalpolizei Bamberg ist mit den Ermittlungen betraut und sucht nun nach Zeugen.

Einbruch am Freitag: Wertvoller Schmuck gestohlen

Zwischen 7.45 Uhr und 14.15 Uhr drangen die Täter in das Einfamilienhaus in der Hans-Wölfel-Straße ein. Auf der Suche nach Wertgegenständen durchsuchten sie das komplette Haus und entwendeten Schmuck im Wert von über 10.000 Euro. Unentdeckt konnten die Einbrecher danach mit ihrer Beute entkommen.

Zeugen gesucht: Hinweise erwünscht

Die Kriminalpolizei Bamberg untersucht den Fall und bittet die Öffentlichkeit um Mithilfe. Zeugen, die verdächtige Personen oder Fahrzeuge in der Hans-Wölfel-Straße und der Umgebung bemerkt haben, werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 0951/9129-491 zu melden.