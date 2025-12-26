Newsletter
Freitag, Dezember 26, 2025
4.9 C
London
type here...
Subscribe
Einbruch im Feuerwehrhaus Stein: Motorsäge gestohlen, Polizei sucht Zeugen
Polizeipräsidium Mittelfranken
Weniger als 1 Min.Lesezeit

Einbruch im Feuerwehrhaus Stein: Motorsäge gestohlen, Polizei sucht Zeugen

Alfred Ingerl
Von Alfred Ingerl

Im Zeitraum von Dienstagnachmittag, dem 23. Dezember 2025, bis Mittwochnachmittag, dem 24. Dezember 2025, brachen Unbekannte in das Feuerwehrhaus der Freiwilligen Feuerwehr in Stein (Weihersbuch) ein. Die Polizei ermittelt und bittet die Bevölkerung um Zeugenhinweise.

Einbruch im Schulweg festgestellt

Ein Zeuge bemerkte am 24. Dezember 2025 gegen 13:30 Uhr, dass das Feuerwehrhaus im Schulweg Ziel eines Einbruchs war. Ein Fenster im Haupteingang war eingeschlagen, und die Rollos eines Feuerwehrfahrzeugs standen offen.

Motorsäge entwendet

Nach bisherigen Erkenntnissen stahlen der oder die Täter eine Motorsäge aus dem Gerätehaus. Angaben zum genauen Entwendungs- oder Sachschaden sind derzeit noch nicht möglich.

Polizei bittet um Hinweise

Der Kriminaldauerdienst führte eine Spurensicherung am Tatort durch. Die weiteren Ermittlungen hat die örtliche Polizeiinspektion Stein übernommen. Die Beamten bitten um Hinweise von Zeugen unter der Rufnummer 0911/967824-0.

Erstellt durch: Janine Mendel

Alfred Ingerl
Alfred Ingerl
Alfred Ingerl ist freier Redakteur aus dem Bereich Blaulicht für Augsburg, Bayerisch-Schwaben und Bayern.

Meistgelesen

FC Augsburg

Steht Giannoulis beim FC Augsburg vor dem Abschied?

0
Dimitrios Giannoulis ist absoluter Stammspieler beim FC Augsburg, doch nun könnte der Grieche vor einem Abschied aus Schwaben stehen.
Augsburg Stadt

KJF Klinik Josefinum: Ein Christkind zur Bescherung

0
Augsburg – Pünktlich zur Bescherung erblickte am Heiligabend um...
Augsburger Panther

Augsburger Panther setzen starkes Zukunftssignal

0
Die Augsburger Panther festigen zum Jahresende sowohl ihr wirtschaftliches als auch ihr sportliches Fundament. Die Partnerschaft mit der AHA GmbH wird ausgeweitet, zudem erhält Verteidiger Kyle Mayhew einen neuen Vertrag.
Polizei & Co

Mehrfachunfälle auf der A96 bei Memmingen: Glätte sorgt für Verkehrschaos an Heiligabend

0
Auf der Autobahn A96 zwischen Memmingen-Ost und Memmingen-Nord kam es am Nachmittag des 24. Dezember 2025 innerhalb weniger Minuten zu einer Serie von Verkehrsunfällen. Insgesamt waren 13 Fahrzeuge beteiligt, eine Person wurde leicht verletzt. Auslöser war plötzlich auftretende Straßenglätte.
Politik & Wirtschaft

Merz veröffentlicht eigene Weihnachtsansprache

0
Bundeskanzler Friedrich Merz (CDU) hat eine eigene Weihnachtsansprache veröffentlicht. Das ist ungewöhnlich, denn normalerweise wendet sich der Bundespräsident an Weihnachten an die Bevölkerung, dem Kanzler gehört dafür die Neujahrsansprache.

Neueste Artikel