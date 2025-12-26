Einbruch im Feuerwehrhaus Stein: Motorsäge gestohlen, Polizei sucht Zeugen

Im Zeitraum von Dienstagnachmittag, dem 23. Dezember 2025, bis Mittwochnachmittag, dem 24. Dezember 2025, brachen Unbekannte in das Feuerwehrhaus der Freiwilligen Feuerwehr in Stein (Weihersbuch) ein. Die Polizei ermittelt und bittet die Bevölkerung um Zeugenhinweise.

Einbruch im Schulweg festgestellt

Ein Zeuge bemerkte am 24. Dezember 2025 gegen 13:30 Uhr, dass das Feuerwehrhaus im Schulweg Ziel eines Einbruchs war. Ein Fenster im Haupteingang war eingeschlagen, und die Rollos eines Feuerwehrfahrzeugs standen offen.

Motorsäge entwendet

Nach bisherigen Erkenntnissen stahlen der oder die Täter eine Motorsäge aus dem Gerätehaus. Angaben zum genauen Entwendungs- oder Sachschaden sind derzeit noch nicht möglich.

Polizei bittet um Hinweise

Der Kriminaldauerdienst führte eine Spurensicherung am Tatort durch. Die weiteren Ermittlungen hat die örtliche Polizeiinspektion Stein übernommen. Die Beamten bitten um Hinweise von Zeugen unter der Rufnummer 0911/967824-0.

