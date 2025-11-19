Einbruch im Hofer Osten: Unbekannte entwenden über 10.000 Euro aus Wohnung

Unbekannte Täter brachen am Dienstag in eine Wohnung in einem Mehrfamilienhaus im Osten von Hof ein. Die Kriminalpolizei Hof hat die Ermittlungen aufgenommen und sucht nach Zeugen, die Hinweise geben können.

Einbruch im Hofer Osten

Im Zeitraum zwischen 13 Uhr und 22.45 Uhr verschafften sich die Einbrecher Zugang zu einer Wohnung an der Straßenecke Enoch-Widman-Straße/Walburgerweg. Dort durchsuchten sie sämtliche Räume nach Wertgegenständen und fanden schließlich eine Geldkassette mit über 10.000 Euro Bargeld. Nach dem Diebstahl entkamen die Täter mit ihrer Beute unerkannt.

Polizei bittet um Mithilfe

Die Kriminalpolizei Hof bittet die Bevölkerung um Mithilfe. Zeugen, die verdächtige Personen oder Fahrzeuge in der Nähe der Enoch-Widman-Straße bemerkt haben, werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 09281/7040 zu melden.