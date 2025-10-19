Newsletter
Einbruch im Touristenbüro Warmensteinach: Kripo sucht Zeugen und Hinweise zu Feuerlöschern
Polizeipräsidium Oberfranken
Weniger als 1 Min.Lesezeit

Alfred Ingerl
Von Alfred Ingerl

Warmensteinach, Landkreis Bayreuth – Ein Einbruch in das Touristenbüro im Herzen von Warmensteinach zieht die Aufmerksamkeit der Kriminalpolizei Bayreuth auf sich. Die Ermittler suchen dringend nach Hinweisen aus der Bevölkerung, da bei dem Vorfall auch Feuerlöscher eine unklare Rolle spielten.

Einbruch im Touristenbüro entdeckt

Am späten Samstagnachmittag meldete ein aufmerksamer Zeuge eine eingeschlagene Fensterscheibe des Touristenbüros, gelegen am „Matthäus-Herrmann-Platz“. Die Polizei schätzt, dass der Einbruch zwischen Freitagnachmittag und Samstagnachmittag stattfand. Vor Ort fanden die Beamten Feuerlöscher aus dem Büro, deren Bedeutung für die Tat noch unklar ist.

Zeugensuche: Was geschah zwischen Freitag und Samstag?

Die Kriminalpolizei Bayreuth wendet sich mit einer dringenden Bitte an die Öffentlichkeit: „Wer hat zwischen Freitag, 13 Uhr, und Samstag, 16.30 Uhr, verdächtige Beobachtungen in Warmensteinach gemacht?“ Insbesondere Auffälligkeiten in Verbindung mit den Feuerlöschern oder andere sachdienliche Hinweise könnten den Ermittlungen entscheidende Impulse geben.

Hinweise erbeten

Bitte wenden Sie sich mit Informationen zu diesem Fall an die Kriminalpolizei Bayreuth unter der Telefonnummer 0921/506-0.

Alfred Ingerl ist freier Redakteur aus dem Bereich Blaulicht für Augsburg, Bayerisch-Schwaben und Bayern.

