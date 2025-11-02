Einbruch in Ammerndorf: Unbekannter entkommt trotz Fahndung

Am Freitagabend (31. Oktober 2025) ereignete sich in Ammerndorf ein Einbruch, bei dem der Täter durch die zurückkehrenden Hausbewohner überrascht wurde. Die Polizei ist auf der Suche nach Zeugen, um weitere Hinweise zu erhalten.

Überraschung beim Heimkommen

Gegen 18:40 Uhr kehrten die Bewohner eines Einfamilienhauses in der Pelzetleite nach Hause zurück. Zu ihrem Schreck öffnete ein Unbekannter die Tür von innen. Der Einbrecher flüchtete sofort in das angrenzende Waldstück, während die Geschädigten die Polizei alarmierten.

Fahndung erfolglos

Eine sofort eingeleitete Fahndung nach dem Täter, bei der auch ein Personenspürhund eingesetzt wurde, blieb ohne Erfolg. Die Spur des Hundes führte in Richtung Vogtsreichenbach, brachte jedoch keine weiteren Erkenntnisse.

Beschreibung des Täters

Der Einbrecher wird als männlich, etwa 175-180 cm groß beschrieben. Er trug eine graue Sturmhaube und grau-blaue Arbeitskleidung, bestehend aus einem Pullover und einer Weste. Der Kriminaldauerdienst führte eine Spurensicherung vor Ort durch, während die weiteren Ermittlungen von der Fürther Kriminalpolizei übernommen wurden.

Personen, die verdächtige Beobachtungen gemacht haben, werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 0911 2112-3333 zu melden.