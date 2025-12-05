Newsletter
Einbruch in Ansbach: Täter gelangt über Balkontür ins Mehrfamilienhaus – Zeugen gesucht
Polizeipräsidium Mittelfranken
Weniger als 1 Min.Lesezeit

Alfred Ingerl
ANSBACH. Einbruch im Ansbacher Böcklerweg: Ein unbekannter Täter verschaffte sich zwischen Freitag, dem 28. November 2025, 16:30 Uhr und Samstag, dem 29. November 2025, 09:30 Uhr, gewaltsam Zugang zu einer Wohnung im Erdgeschoss eines Mehrfamilienhauses.

Zugang über Balkontür

Der Einbrecher gelangte über die Balkontür in die Wohnung, nachdem er eine etwa 1,80 Meter hohe Wand an der Gebäuderückseite überwunden hatte. In der Wohnung wurden alle Räume durchwühlt und Schmuck von noch unbekanntem Wert entwendet.

Zeugenaufruf der Kriminalpolizei

Der Garten der betroffenen Wohnung grenzt an einen öffentlichen Spielplatz zwischen dem Böcklerweg und dem Mandelweg. Von dort aus hat man direkte Sicht auf den Balkon der Wohnung, durch den der unbekannte Täter in die Wohnung gelangte.

Die Kriminalpolizeiinspektion Ansbach ermittelt in diesem Fall und bittet die Öffentlichkeit um Mithilfe. Personen, die sich im genannten Zeitraum auf dem Spielplatz aufgehalten und verdächtige Beobachtungen gemacht haben, werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 0911 2112-3333 zu melden.

