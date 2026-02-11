Einbruch in Augsburger Wohnung: Werkzeuge gestohlen, erheblicher Wasserschaden entstanden

Augsburg – In der Innenstadt wurde zwischen Montag (09.02.2026) und Dienstag (10.02.2026) in eine in der Renovierung befindliche Wohnung in der Berliner Allee eingebrochen. Unbekannte Täter drangen gewaltsam in die Wohnung ein und richteten erheblichen Schaden an.

Vandalismus während der Kernsanierung

Die Wohnung wird derzeit kernsaniert. Bei dem Einbruch entwendeten die Täter Werkzeuge und beschädigten Fliesen sowie Wasseranschlüsse. Aufgrund der beschädigten Wasseranschlüsse drang Wasser sowohl in die gesamte Wohnung als auch in den Keller des Gebäudes ein. Dabei entstand erheblicher Sachschaden.

Polizei ermittelt und sucht Zeugen

Die Höhe des entstandenen Sach- und Beuteschadens wird momentan ermittelt. Die Polizei hat die Ermittlungen wegen des Verdachts auf einen besonders schweren Fall des Diebstahls und Sachbeschädigung aufgenommen. Zeugen, die Hinweise zu dem Vorfall geben können, werden gebeten, sich bei der Polizeiinspektion Augsburg Süd unter der Telefonnummer 0821/323-2710 zu melden.