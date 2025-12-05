Newsletter
Einbruch in Bankgebäude in Pettendorf: Kripo sucht Zeugen für gescheiterten Geldautomaten-Diebstahl
Polizeipräsidium Oberpfalz
Weniger als 1 Min.Lesezeit

Alfred Ingerl
Von Alfred Ingerl

Unbekannte Täter verschaffen sich Zutritt zu Pettendorfer Bankgebäude

Gewaltsamer Einbruch in den frühen Morgenstunden

In der Nacht zum 4. Dezember 2025 haben bislang unbekannte Täter gewaltsam ein Bankgebäude in Pettendorf betreten. Gegen 01:00 Uhr versuchten die Eindringlinge, einen Geldautomaten zu öffnen, blieben jedoch erfolglos und verließen den Tatort ohne Beute.

Ermittlungen und Fahndung

Unmittelbar nach dem Bekanntwerden des Vorfalls leitete die Polizei umfangreiche Fahndungsmaßnahmen ein, die ohne Erfolg blieben. Die Kriminalpolizei Regensburg führt derzeit die Ermittlungen und untersucht alle relevanten Spuren und Hinweise.

Polizei fordert zur Mithilfe auf

Die Polizei bittet um Mithilfe aus der Bevölkerung. Personen, die in der fraglichen Nacht verdächtige Aktivitäten in der Nähe des Bankgebäudes in Pettendorf beobachtet haben, werden gebeten, sich zu melden. Hinweise nimmt die Polizei unter der Telefonnummer 0941/506 – 2888 entgegen.

Alfred Ingerl ist freier Redakteur aus dem Bereich Blaulicht für Augsburg, Bayerisch-Schwaben und Bayern.

Neueste Artikel