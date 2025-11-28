Newsletter
Freitag, November 28, 2025
Einbruch in Baucontainer: Zwei Tatverdächtige in Lauben festgenommen und in Haft
Polizeipräsidium Schwaben Süd/West
Weniger als 1 Min.Lesezeit

Alfred Ingerl
Von Alfred Ingerl

Am Donnerstagabend ereignete sich ein Einbruch auf dem Gelände des Allgäuer Überlandwerks in Lauben. Gegen 22:30 Uhr drangen zwei Männer mit rumänischer Staatsangehörigkeit in einen Baucontainer ein.

Videoüberwachung schlägt Alarm

Während der Tat wurden die Einbrecher von der Videoüberwachung erfasst. Die Sicherheitsfirma reagierte schnell und informierte die Polizei. Die Beamten konnten die beiden Männer im Alter von 19 und 22 Jahren in unmittelbarer Nähe des Tatorts festnehmen. Sie hatten vor, Werkzeuge und Baumaschinen im Wert von mehreren tausend Euro zu stehlen.

Haftbefehl vom Amtsgericht Kempten

Die Tatverdächtigen wurden am folgenden Tag dem Amtsgericht Kempten vorgeführt. Der Ermittlungsrichter erließ, wie von der Staatsanwaltschaft Kempten beantragt, einen Haftbefehl und setzte ihn in Vollzug. Beide Männer wurden in Justizvollzugsanstalten eingeliefert. Die weiteren Ermittlungen werden von der Polizeiinspektion Kempten unter der Leitung der Staatsanwaltschaft Kempten geführt.

Alfred Ingerl ist freier Redakteur aus dem Bereich Blaulicht für Augsburg, Bayerisch-Schwaben und Bayern.

Neueste Artikel