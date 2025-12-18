Einbruch in Bayreuther Einfamilienhaus: Schmuck gestohlen, Kripo sucht Zeugen

BAYREUTH. Unbekannte Täter sind in ein Einfamilienhaus eingebrochen, und die Kripo Bayreuth bittet nun um Hinweise.

Einbruch in der Thiergärtner Straße

Am Mittwoch, den 17. Dezember 2025, zwischen 17.20 Uhr und 19.20 Uhr, verschafften sich unbekannte Täter gewaltsam Zutritt zu einem Einfamilienhaus in der Thiergärtner Straße im Ortsteil Destuben. Die Einbrecher schlugen ein Fenster mit einer Klappbank ein, um in das Haus zu gelangen. Anschließend wurden mehrere Zimmer durchwühlt und Schmuck entwendet.

Sachschaden und Ermittlungen

Die Täter flüchteten durch ein weiteres Fenster. Der Sachschaden an dem Gebäude wird auf etwa 2000 Euro geschätzt. Der genaue Schaden durch den Diebstahl wird noch ermittelt.

Zeugenaufruf der Kriminalpolizei

Die Kriminalpolizei Bayreuth sucht Zeugen, die Hinweise auf den oder die Täter geben können. Personen, die im genannten Zeitraum verdächtige Beobachtungen gemacht haben, werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 0921/506-0 zu melden.