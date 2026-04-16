Einbruch in Behindertenwerkstatt Bruckberg: Bargeld gestohlen, Polizei sucht Zeugen
Polizeipräsidium Mittelfranken
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Einbruch in Behindertenwerkstatt Bruckberg: Bargeld gestohlen, Polizei sucht Zeugen

Alfred Ingerl
Von Alfred Ingerl

Unbekannte Täter sind in der Nacht von Dienstag, dem 14. April 2026, auf Mittwoch, den 15. April 2026, in eine Behindertenwerkstatt in Bruckberg, Landkreis Ansbach, eingebrochen. Die Kriminalpolizei hat die Ermittlungen aufgenommen und bittet die Bevölkerung um Hinweise.

Einbruch in Bruckberg: Bargeld in großer Menge gestohlen

Zwischen 16:45 Uhr am Dienstag und 07:10 Uhr am Mittwoch verschafften sich die Täter gewaltsam Zugang zu einem Gebäude in der Straße „An der Steinleite“. Dabei entwendeten sie Bargeld im Wert von mehreren tausend Euro. Der bei dem Einbruch entstandene Sachschaden beläuft sich auf einen unteren fünfstelligen Bereich.

Kriminalpolizei sucht Zeugen

Am Tatort wurde eine umfassende Spurensicherung durch die Kriminalpolizei Ansbach durchgeführt. Das zuständige Fachkommissariat hat inzwischen die weiteren Ermittlungen übernommen. Zeugen, die im genannten Zeitraum verdächtige Personen oder Fahrzeuge bemerkt haben, werden gebeten, sich unter der Rufnummer 0911 2112 3333 mit dem Kriminaldauerdienst Mittelfranken in Verbindung zu setzen.

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Alfred Ingerl
Alfred Ingerl ist freier Redakteur aus dem Bereich Blaulicht für Augsburg, Bayerisch-Schwaben und Bayern.

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