Dienstag, November 18, 2025
2.9 C
London
Einbruch in Bildungseinrichtung in Neustadt: Polizei sucht Zeugen nach Diebstahl und Sachschaden
Polizeipräsidium Mittelfranken
Weniger als 1 Min.Lesezeit

Alfred Ingerl
Von Alfred Ingerl

In der Nacht von Sonntag auf Montag brachen Unbekannte in eine Bildungseinrichtung in Neustadt an der Aisch ein. Die Polizei Ansbach bittet um Hinweise von Zeugen, um den Fall aufzuklären.

Einbruch über Schiebetür

Die Täter gelangten zwischen 15:30 Uhr am Sonntag und 07:00 Uhr am Montag über eine Schiebetür im Eingangsbereich in das Gebäude in der Alleestraße. Im Inneren der Einrichtung entwendeten sie einen Tresor und durchsuchten mehrere Büros. Dabei stahlen sie Bargeld in bislang unbekannter Höhe und verursachten einen erheblichen Sachschaden im mittleren fünfstelligen Bereich.

Polizei sucht Zeugen

Die Spurensicherung war vor Ort, und das zuständige Fachkommissariat der Ansbacher Kriminalpolizei hat die Ermittlungen aufgenommen. Zeugen, die Hinweise zu diesem Einbruch geben können, werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 0911 2112 3333 zu melden.

Alfred Ingerl
Alfred Ingerl
Alfred Ingerl ist freier Redakteur aus dem Bereich Blaulicht für Augsburg, Bayerisch-Schwaben und Bayern.

