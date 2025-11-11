Newsletter
Einbruch in Bildungswerk in Lauf an der Pegnitz: Tresor gestohlen, Kripo sucht Zeugen
Polizeipräsidium Mittelfranken
Weniger als 1 Min.Lesezeit

Alfred Ingerl
Lauf an der Pegnitz, 10. November 2025 – Am vergangenen Wochenende kam es zu einem Einbruch in ein Bildungswerk in Lauf an der Pegnitz im Landkreis Nürnberger Land. Die Kriminalpolizei untersucht den Vorfall intensiv und appelliert an die Bevölkerung, verdächtige Beobachtungen zu melden.

Einbruch mit erheblichem Sachschaden

Zwischen Freitagnachmittag, dem 7. November 2025, um 17:00 Uhr und Montagmittag, dem 10. November 2025, um 12:40 Uhr, verschafften sich bislang unbekannte Täter gewaltsam Zutritt zu dem Gebäude in der Simonshofer Straße. Die Einbrecher durchsuchten mehrere Büros und Schränke und konnten einen Tresor mit Bargeld entwenden. Bei dem Einbruch entstand ein Sachschaden in Höhe von mehreren tausend Euro.

Polizei sucht Zeugen

Die Kriminalpolizei Schwabach hat umgehend die Spurensicherung am Tatort durchgeführt. Das zuständige Fachkommissariat ermittelt weiter in dem Fall. Die Beamten bitten darum, dass sich Zeugen, die im Bereich des Bildungszentrums verdächtige Personen oder Fahrzeuge bemerkt haben, melden. Hinweise können unter der Telefonnummer 0911 2112 – 3333 an den Kriminaldauerdienst Mittelfranken gerichtet werden.

Erstellt durch: Christian Seiler / bl

Alfred Ingerl ist freier Redakteur aus dem Bereich Blaulicht für Augsburg, Bayerisch-Schwaben und Bayern.

