Einbruch in Bogenhausen: Unbekannte Täter entwenden Bargeld und Schmuck aus Einfamilienhaus

Einbruch in Bogenhausen: Täter erbeuten Bargeld und Schmuck

Am Montag, den 15. Dezember 2025, zwischen 10:00 Uhr und 13:30 Uhr, drangen bislang unbekannte Täter gewaltsam über ein Erdgeschossfenster in ein Einfamilienhaus in Bogenhausen ein. Im Gebäudeinneren wurden alle Zimmer durchsucht und Bargeld sowie Schmuck im Wert von mehreren tausend Euro gestohlen.

Flucht und Ermittlungen

Der oder die Täter konnten anschließend über die Terrassentür unerkannt entkommen. Die heimkehrende Hausbewohnerin bemerkte den Einbruch und alarmierte sofort die Polizei. Vor Ort wurden umfangreiche Spurensicherungsmaßnahmen durchgeführt. Die Ermittlungen laufen weiter und werden vom Kommissariat 53 geleitet.

Zeugenaufruf

Hinweise von Zeugen, insbesondere Beobachtungen im Bereich der König-Heinrich-Straße, Elsasstraße, Gurnemannstraße, und Lohengrinstraße in Bogenhausen während der Tatzeit, werden dringend erbeten. Personen mit sachdienlichen Informationen sollen sich an das Polizeipräsidium München, Kommissariat 53, unter der Telefonnummer 089 2910-0 oder jede andere Polizeidienststelle wenden. Die Kriminalpolizei bittet zudem die Anwohner, eventuelle Aufzeichnungen von Überwachungskameras aus dem Tatzeitraum zu prüfen.

Containeraufbrüche auf Baustelle in Freimann

Zwischen Samstag, den 13. Dezember 2025, 13:00 Uhr, und Montag, den 15. Dezember 2025, 06:00 Uhr, verschafften sich unbekannte Täter gewaltsam Zugang zu einem Baustellengelände in Freimann, indem sie ein mit einer Stahlkette gesichertes Tor aufbrachen. Auf dem Gelände wurden sieben Baucontainer gewaltsam geöffnet und Elektrowerkzeuge entwendet.

Ermittlungen und Zeugenaufruf

Die Täter entkamen unerkannt, der entstandene Diebstahlsschaden beträgt mehrere tausend Euro. Nach Entdeckung des Einbruchs wurde die Polizei informiert und es wurden umfangreiche Spurensicherungsmaßnahmen durchgeführt. Das Kommissariat 52 führt die Ermittlungen. Zeugen, die im Bereich Frankfurter Ring, Am Nordring und Max-Bill-Straße verdächtige Beobachtungen gemacht haben, werden gebeten, sich zu melden.

Familienstreit wird zur gefährlichen Körperverletzung in Altstadt

Am Montagabend, 15. Dezember 2025, gegen 19:15 Uhr, geriet eine Gruppe von Personen, die in Verwandtschaftsverhältnis zueinander stehen, in einem Bekleidungsgeschäft in der Neuhauser Straße in Streit. Dabei schlug eine 29-jährige Frau einer 41-jährigen Verwandten mit einer Vase auf den Kopf, wodurch diese verletzt wurde und ärztlich versorgt werden musste.

Täter flüchten

Die 29-Jährige und ihre Begleiter flohen anschließend aus dem Geschäft, doch konnten durch die Ermittlungen aufgrund der verwandtschaftlichen Bindung identifiziert werden. Der Streit löste bei den Kunden des Geschäfts Panik aus, sodass über 30 Personen das Geschäft verließen. Eine Gefahr für unbeteiligte Personen bestand nicht, die Kriminalpolizei führt die weiteren Ermittlungen.

Überfallversuch auf Seniorin in Obergiesing

Am Montag, den 15. Dezember 2025, um 20:40 Uhr, wurde eine 66-jährige Frau in der Aignerstraße von zwei unbekannten Männern angegriffen. Die Täter schlugen ihr auf den Kopf und ins Gesicht, um ihre Handtasche zu rauben. Die Seniorin wehrte sich jedoch erfolgreich, sodass die Täter ohne Beute fliehen mussten.

Polizei sucht Zeugen

Die Polizei hat umgehend Fahndungsmaßnahmen eingeleitet, jedoch konnten die Täter bisher nicht gefasst werden. Die Geschädigte erlitt leichte Verletzungen. Zeugen, die im Bereich der Aignerstraße und Umgebung verdächtige Personen beobachtet haben, werden gebeten, sich an die Polizei zu wenden.

Angriff auf Polizeibeamte in Berg am Laim

Am späten Freitagabend, 12. Dezember 2025, wurde die Polizei wegen Ruhestörung nach Berg am Laim gerufen. Ein 62-jähriger Bewohner der betreffenden Wohnung reagierte aggressiv auf die Beamten und griff sie körperlich an, wobei zwei Polizisten verletzt wurden. Der Angriff wurde mit Hilfe weiterer Polizeieinheiten beendet und der Täter festgenommen.

Ermittlungen wegen tätlichem Angriff

Der 62-Jährige wurde nach Prüfung der Haftfrage zunächst in Gewahrsam genommen und am folgenden Tag wieder entlassen. Die Bodycam-Aufzeichnungen der Polizisten werden als Beweismittel verwendet. Das Kommissariat 26 führt die weiteren Ermittlungen wegen tätlichen Angriffs auf Vollstreckungsbeamte und gefährlicher Körperverletzung.

Brand in Trudering verursacht hohen Sachschaden

Am Montag, den 15. Dezember 2025, um 10:30 Uhr, bemerkte eine 41-jährige Münchnerin einen Brand in ihrem Badezimmer. Das Feuer breitete sich schnell auf die Küche aus, konnte aber von der Feuerwehr gelöscht werden. Es gab keine Verletzten, aber der Sachschaden beläuft sich auf einen fünfstelligen Betrag.

Brandursache noch unklar

Als mögliche Brandursache wird ein Defekt der Belüftungsanlage vermutet. Die Ermittlungen durch das Kommissariat 13 dauern an, insbesondere um die genaue Ursache des Brandes zu klären.

Schmierschriften im Bereich Tierpark Hellabrunn

Zwischen Samstag, den 12. Dezember 2025, 17:30 Uhr, und Sonntag, den 13. Dezember 2025, 08:30 Uhr, verunstalteten unbekannte Täter im Außenbereich des Tierpark Hellabrunn mehrere Werbeplakate mit kritischen Parolen zur Zoohaltung. Durch die Sachbeschädigung entstand ein Schaden in Höhe von mehreren tausend Euro.

Aufruf an Zeugen

Der Vorfall wurde von einer Mitarbeiterin des Parks entdeckt, die die Polizei informierte. Die Ermittlungen werden vom Kommissariat 45 geführt. Zeugen, die im Bereich der Tierparkstraße und Siebenbrunner Straße verdächtige Beobachtungen gemacht haben, werden gebeten, sich zu melden.