Einbruch in Brennberg: Unbekannte Täter scheitern beim Geldautomaten-Diebstahl, Polizei sucht Zeugen

BRENNBERG, LKR. REGENSBURG. In der Nacht von Freitag, 12. Dezember, drangen bislang unbekannte Täter gewaltsam in ein Bankgebäude in Brennberg ein und versuchten, einen Geldautomaten zu öffnen. Die Tat scheiterte. Die Kriminalpolizei Regensburg hat die Ermittlungen übernommen und prüft mögliche Zusammenhänge mit weiteren gleichgelagerten Taten im Raum Regensburg und Pettendorf.

Gewaltsamer Einbruch scheitert

Im Zeitraum zwischen 2 Uhr und 3 Uhr gelang es den Tätern, sich gewaltsam Zutritt zu dem Bankgebäude zu verschaffen. Der Versuch, den Geldautomaten zu knacken, blieb jedoch erfolglos. Ohne Beute flüchteten die Täter in unbekannte Richtung. Der Sachschaden beläuft sich auf einen vierstelligen Eurobetrag, ein Entwendungsschaden liegt nicht vor.

Ermittlungen der Kriminalpolizei aufgenommen

Die Kriminalpolizei Regensburg hat die Ermittlungen aufgenommen und führte umfangreiche Spurensicherungsmaßnahmen durch. Neben den Polizeikräften war auch ein Personenspürhund im Einsatz, der bereits erste Erkenntnisse lieferte, die derzeit Gegenstand der Ermittlungen sind. Die Polizei prüft zudem Verbindungen zu einem ähnlichen Einbruchsversuch in Pettendorf und Regensburg.

Zeugenaufruf der Polizei

Die Polizei ruft Zeugen, die im Tatzeitraum verdächtige Personen oder auffällige Fahrzeuge in der Nähe des Bankgebäudes in Brennberg beobachtet haben, auf sich zu melden. Hinweise werden unter der Telefonnummer 0941/506-2888 entgegengenommen.