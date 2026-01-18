Einbruch in Bürogebäude in Berg am Laim: Zwei junge Täter nach Verfolgungsjagd festgenommen

Am frühen Freitagmorgen, dem 16. Januar 2026, drangen zunächst unbekannte Täter in ein Bürogebäude in Berg am Laim ein. Dabei entwendeten sie aus einem Schlüsselkasten einen dreistelligen Geldbetrag und einen Kfz-Schlüssel zu einem vor dem Gebäude geparkten Fahrzeug.

Polizei verfolgt flüchtige Täter

Die Polizeiinspektion 25 (Trudering-Riem) versuchte, das gestohlene Fahrzeug einer Kontrolle zu unterziehen. Die Täter flohen jedoch in Richtung Trudering. Auf der Höhe von Am Mitterfeld und Riemer Straße verlor der Fahrer die Kontrolle über das Fahrzeug, nachdem es den Randstreifen berührte. Der Skoda geriet ins Schleudern und erlitt einen Achsenbruch. Zum Glück wurde bei dem Unfall niemand verletzt.

Festnahmen und Ermittlungen

Der 20-jährige Fahrer aus München ließ sich widerstandslos festnehmen. Der 17-jährige Beifahrer aus Regensburg versuchte zu fliehen, wurde jedoch kurz darauf ebenfalls festgenommen. Der Jugendliche wurde nach der Vernehmung seinem Vater übergeben. Gegen den 21-Jährigen wurde ein Haftbefehl erlassen, da dieser bereits mehrfach polizeilich in Erscheinung getreten ist. Die weiteren Ermittlungen, die sich mit Einbruch, Kfz-Diebstahl und dem Unfall als Verkehrsdelikt befassen, führt das Kommissariat 52 weiter.