Einbruch in Chamer Einfamilienhaus: Unbekannte Täter stehlen Bargeld im hohen fünfstelligen Bereich

CHAM. Zwischen Freitag, dem 17. Oktober um 06:00 Uhr, und Samstag, dem 18. Oktober um 14:15 Uhr, brachen unbekannte Täter gewaltsam in ein Einfamilienhaus im Chamer Stadtteil Tasching ein. Aus dem Haus wurde ein Geldbehältnis gestohlen. Die Kriminalpolizei Regensburg hat die Ermittlungen aufgenommen.

Einbruch über Kellerfenster

Laut aktuellen Erkenntnissen verschafften die Täter sich gewaltsam Zugang zum Einfamilienhaus durch ein Kellerfenster. Im Inneren durchsuchten sie mehrere Räume und entwendeten ein verschlossenes Geldbehältnis mit Bargeld. Zusätzlich wurde weiteres Bargeld aus einem anderen Zimmer gestohlen. Nach der Tat flüchteten die Einbrecher in unbekannte Richtung.

Hoher Schaden für die Bewohner

Der entstandene Vermögensschaden beläuft sich nach aktuellen Ermittlungen auf eine hohe fünfstellige Bargeldsumme. Am Gebäude entstand zusätzlich ein Sachschaden im dreistelligen Bereich. Die Kriminalpolizei Regensburg führte umfassende Spurensicherungsmaßnahmen am Tatort durch und die Ermittlung zur Identifikation der Verdächtigen ist weiterhin im Gange.

Zeugen gesucht

Personen, die im angegebenen Zeitraum im Bereich Tasching verdächtige Beobachtungen gemacht haben – insbesondere in Bezug auf unbekannte Personen oder Fahrzeuge –, werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 0941 / 506-2888 mit der Kriminalpolizeiinspektion Regensburg oder jeder anderen Polizeidienststelle in Verbindung zu setzen.