Newsletter
Montag, Oktober 20, 2025
14.3 C
London
type here...
Subscribe
Einbruch in Chamer Einfamilienhaus: Unbekannte Täter stehlen Bargeld im hohen fünfstelligen Bereich
Polizeipräsidium Oberpfalz
Weniger als 1 Min.Lesezeit

Einbruch in Chamer Einfamilienhaus: Unbekannte Täter stehlen Bargeld im hohen fünfstelligen Bereich

Alfred Ingerl
Von Alfred Ingerl

CHAM. Zwischen Freitag, dem 17. Oktober um 06:00 Uhr, und Samstag, dem 18. Oktober um 14:15 Uhr, brachen unbekannte Täter gewaltsam in ein Einfamilienhaus im Chamer Stadtteil Tasching ein. Aus dem Haus wurde ein Geldbehältnis gestohlen. Die Kriminalpolizei Regensburg hat die Ermittlungen aufgenommen.

Einbruch über Kellerfenster

Laut aktuellen Erkenntnissen verschafften die Täter sich gewaltsam Zugang zum Einfamilienhaus durch ein Kellerfenster. Im Inneren durchsuchten sie mehrere Räume und entwendeten ein verschlossenes Geldbehältnis mit Bargeld. Zusätzlich wurde weiteres Bargeld aus einem anderen Zimmer gestohlen. Nach der Tat flüchteten die Einbrecher in unbekannte Richtung.

Hoher Schaden für die Bewohner

Der entstandene Vermögensschaden beläuft sich nach aktuellen Ermittlungen auf eine hohe fünfstellige Bargeldsumme. Am Gebäude entstand zusätzlich ein Sachschaden im dreistelligen Bereich. Die Kriminalpolizei Regensburg führte umfassende Spurensicherungsmaßnahmen am Tatort durch und die Ermittlung zur Identifikation der Verdächtigen ist weiterhin im Gange.

Zeugen gesucht

Personen, die im angegebenen Zeitraum im Bereich Tasching verdächtige Beobachtungen gemacht haben – insbesondere in Bezug auf unbekannte Personen oder Fahrzeuge –, werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 0941 / 506-2888 mit der Kriminalpolizeiinspektion Regensburg oder jeder anderen Polizeidienststelle in Verbindung zu setzen.

Alfred Ingerl
Alfred Ingerl
Alfred Ingerl ist freier Redakteur aus dem Bereich Blaulicht für Augsburg, Bayerisch-Schwaben und Bayern.

Meistgelesen

Unterallgäu

Schwerer Verkehrsunfall zwischen Siebnach und Oberhöfen – Fahrzeug in zwei Teile gerissen

0
Auf der Ortsverbindungsstraße zwischen Höfen und Siebnach kam es...
Landkreis Augsburg

Nackter Schlafwandler sorgt für nächtlichen Polizeieinsatz in Königsbrunn

0
Schlafwandler sorgt für nächtlichen Polizeieinsatz in Königsbrunn Königsbrunn, 18. Oktober...
Polizeimeldungen Bayern

SEK-Einsatz in Kaufbeuren: 26-Jähriger mit Messer sorgt für stundenlange Polizeiaktion

0
Kaufbeuren – Ein 26-Jähriger hat am Freitagnachmittag (18. Oktober)...
Landsberg am Lech

Verkehrsunfall auf der B17 bei Fuchstal – Drei Leichtverletzte und Totalschaden an beiden Fahrzeugen

0
Am Samstagabend kam es auf der Bundesstraße 17 bei...
News

Gewinnspiel | Halloween im Skyline Park – ein schaurig-schönes Erlebnis für die ganze Familie

0
Gruselige Gestalten, unheimliche Begegnungen und schaurige Attraktionen machen Halloween auch 2025 wieder zu einem ganz besonderen Erlebnis im Skyline Park. Wenn die Tage kürzer werden, der Nebel über den Skyline Park zieht und die Dunkelheit einbricht, verwandelt sich das sonst so idyllische Allgäuer Freizeitparadies in eine Bühne des Schreckens – und bietet Nervenkitzel für Groß und Klein.

Neueste Artikel