Einbruch in Dachauer Schnellrestaurant: 30.000 Euro Schaden, Täter flüchten ohne Beute

DACHAU. In den frühen Morgenstunden brachen zwei bislang unbekannte Täter in ein Schnellrestaurant in der Fraunhoferstraße ein und richteten einen Sachschaden von 30.000 Euro an. Der Einbruch wurde unterbrochen, als die Diebe von einem Mitarbeiter entdeckt wurden, woraufhin sie fluchtartig das Gebäude verließen, ohne etwas zu stehlen.

Einbruch und Sachschaden im Schnellrestaurant

Gegen 4 Uhr morgens verschafften sich die Täter gewaltsam Zutritt über einen Seiteneingang. Im Inneren des Restaurants hebelten sie mehrere Türen auf. Ihr Ziel war ein Wandtresor, den sie mit einem Trennschleifer öffnen wollten, als sie von einem Angestellten überrascht wurden.

Flucht in Richtung Innenstadt

Nach der Entdeckung durch den Mitarbeiter verließen die Täter das Gebäude zu Fuß in Richtung Innenstadt. Die Kriminalpolizei Fürstenfeldbruck hat die Ermittlungen aufgenommen und sucht nach Zeugen, die mögliche verdächtige Aktivitäten im Zusammenhang mit dem Vorfall beobachtet haben könnten.

Zeugenaufruf der Polizei

Die Bevölkerung wird gebeten, verdächtige Wahrnehmungen, die mit dem Einbruch in Verbindung stehen könnten, der Polizei unter der Telefonnummer 08141-612-0 zu melden.