Einbruch in Eching: Täter erbeuten Bargeld aus Schnellrestaurant in der Dieselstraße

Bei einem Einbruch in ein Gastronomielokal in Eching wurden in der Nacht auf Montag Bargeld und Sachwerte entwendet. Die Kriminalpolizei Erding ermittelt.

Gezielter Einbruch in Schnellrestaurant

Zwischen 02:00 Uhr und 06:00 Uhr verschafften sich die Täter Zugang zum Restaurant in der Dieselstraße, indem sie eine Tür gewaltsam öffneten. Im Inneren gingen sie direkt zum Tresor, den sie mit Werkzeug aufbrachen.

Erheblicher Sachschaden

Die Einbrecher verließen das Gebäude mit der Beute durch den Haupteingang. Der Sachschaden wird auf etwa 13.000 Euro geschätzt.

Zeugenaufruf der Polizei

Die Kriminalpolizei bittet Zeugen, die auffällige Beobachtungen gemacht haben, sich unter der Telefonnummer 08122-9680 zu melden.