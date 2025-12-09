Newsletter
Dienstag, Dezember 9, 2025
14.3 C
London
type here...
Subscribe
Einbruch in Eching: Täter erbeuten Bargeld aus Schnellrestaurant in der Dieselstraße
Polizeipräsidium Oberbayern Nord
Weniger als 1 Min.Lesezeit

Einbruch in Eching: Täter erbeuten Bargeld aus Schnellrestaurant in der Dieselstraße

Alfred Ingerl
Von Alfred Ingerl

Bei einem Einbruch in ein Gastronomielokal in Eching wurden in der Nacht auf Montag Bargeld und Sachwerte entwendet. Die Kriminalpolizei Erding ermittelt.

Gezielter Einbruch in Schnellrestaurant

Zwischen 02:00 Uhr und 06:00 Uhr verschafften sich die Täter Zugang zum Restaurant in der Dieselstraße, indem sie eine Tür gewaltsam öffneten. Im Inneren gingen sie direkt zum Tresor, den sie mit Werkzeug aufbrachen.

Erheblicher Sachschaden

Die Einbrecher verließen das Gebäude mit der Beute durch den Haupteingang. Der Sachschaden wird auf etwa 13.000 Euro geschätzt.

Zeugenaufruf der Polizei

Die Kriminalpolizei bittet Zeugen, die auffällige Beobachtungen gemacht haben, sich unter der Telefonnummer 08122-9680 zu melden.

Alfred Ingerl
Alfred Ingerl
Alfred Ingerl ist freier Redakteur aus dem Bereich Blaulicht für Augsburg, Bayerisch-Schwaben und Bayern.

Meistgelesen

Vermischtes

Überrepräsentation syrischer und afghanischer Tatverdächtiger

0
Im Bundeslagebild "Kriminalität im Kontext von Zuwanderung" für das...
Polizei & Co

Augsburg | Versuchtes Tötungsdelikt in Kriegshaber – Polizei sucht Zeugen

0
Kriegshaber – Am Freitagabend (05.12.2025) kam es in der...
Polizei & Co

Ustersbach – 23-Jähriger kommt bei schwerem Verkehrsunfall ums Leben

0
 Auf der Ortsverbindungsstraße zwischen Dinkelscherben und Ustersbach hat sich...
Polizei & Co

Unbekannte Täter erbeuten Bargeld bei Kiosk-Raub in Augsburger Innenstadt

0
Am Sonntagabend, dem 7. Dezember 2025, ereignete sich in...
Polizei & Co

Dasing | Tödlicher Unfall in Taiting: Fußgängerin wird von Auto erfasst und stirbt

0
Am Freitagnachmittag, den 06. Dezember 2025, kam es in...

Neueste Artikel