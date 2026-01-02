Newsletter
Einbruch in Einfamilienhaus im Bayreuther Stadtteil Saas – Kripo sucht Zeugenhinweise
Polizeipräsidium Oberfranken
Weniger als 1 Min.Lesezeit

Einbruch in Einfamilienhaus im Bayreuther Stadtteil Saas – Kripo sucht Zeugenhinweise

Unbekannte Täter verübten einen Einbruch in ein Einfamilienhaus im Bayreuther Stadtteil Saas. Die Kriminalpolizei Bayreuth ermittelt und sucht nach Zeugen, die hilfreiche Hinweise geben können.

Einbruch während der Feiertage

Der Einbruch geschah im Zeitraum zwischen Samstag, dem 27. Dezember 2025, um 10 Uhr und Donnerstag, dem 1. Januar 2026, um 17 Uhr. Die Täter hebelten zuerst eine Tür zur abgeschlossenen Garage auf. Anschließend verschafften sie sich gewaltsam Zugang zum Wohnhaus, indem sie ein Kellerfenster eintraten. Im Inneren des Hauses wurden zahlreiche Schränke und Räumlichkeiten durchsucht.

Ermittlungen und Schadenshöhe

Ob und in welchem Umfang Gegenstände gestohlen wurden, ist derzeit noch Teil der laufenden Ermittlungen. Der entstandene Sachschaden wird auf etwa 2.000 Euro geschätzt.

Polizei bittet um Zeugenhinweise

Personen, die im genannten Zeitraum verdächtige Personen oder Fahrzeuge im Bereich Bayreuth-Saas beobachtet haben oder sonst sachdienliche Hinweise geben können, werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 0921/506-0 mit der Kriminalpolizei Bayreuth in Verbindung zu setzen.

Alfred Ingerl
Alfred Ingerl
Alfred Ingerl ist freier Redakteur aus dem Bereich Blaulicht für Augsburg, Bayerisch-Schwaben und Bayern.

