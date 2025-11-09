Einbruch in Einfamilienhaus im Nürnberger Osten: Polizei sucht Zeugen für Raub von Bargeld und Schmuck

NÜRNBERG – Unbekannte Täter haben am Samstag, den 8. November 2025, ein Wohnhaus im Nürnberger Osten ausgeraubt. Die örtliche Kriminalpolizei bittet die Bevölkerung um Mithilfe bei der Aufklärung des Falles.

Einbruch am Haselnußweg

Die Einbrecher verschafften sich zwischen 16:00 Uhr und 21:30 Uhr gewaltsam Zugang zu dem Einfamilienhaus im Haselnußweg. Sie drangen über eine Schiebetür ein und erbeuteten dabei unter anderem Bargeld und Schmuck.

Ermittlungen der Kriminalpolizei

Am Tatort wurden durch Beamte des Kriminaldauerdienstes Mittelfranken umfangreiche Spurensicherungsmaßnahmen durchgeführt. Die Kriminalpolizei hofft nun auf Hinweise aus der Bevölkerung. Anwohner und Passanten, die im Umfeld des Haselnußwegs verdächtige Personen oder Fahrzeuge gesehen haben, werden dringend gebeten, sich bei der Polizei zu melden.

Hinweise können unter der Telefonnummer 0911 2112-3333 gegeben werden.

Erstellt durch: Michael Konrad