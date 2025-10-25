Einbruch in Einfamilienhaus in Gaimersheim: Kripo sucht Zeugen

In Gaimersheim im Landkreis Eichstätt ereignete sich am gestrigen Abend, dem 24. Oktober 2025, ein Einbruch in ein Einfamilienhaus. Die Kriminalpolizei sucht nach Hinweisen der Bevölkerung.

Einbruch während der Abwesenheit der Bewohner

Zwischen 17:00 und 20:00 Uhr verschafften sich bisher unbekannte Täter während der Abwesenheit der Hausbewohner Zutritt zu dem Anwesen in der Erich-Kästner-Straße. Ermittlungen zufolge gelangten sie durch eine aufgehebelte Terrassentür ins Innere.

Entstandener Schaden und Zeugenaufruf

Nachdem die Täter diverse Räume durchsucht hatten, verließen sie das Haus offenbar auf demselben Weg. Der entstandene Diebstahlschaden liegt bei einem mittleren dreistelligen Betrag, während der Sachschaden etwa 1000 Euro beträgt.

Die Kriminalpolizei Ingolstadt bittet Zeugen, die verdächtige Beobachtungen gemacht haben, sich unter der Telefonnummer 0841/93430 zu melden.