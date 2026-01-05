Einbruch in Einfamilienhaus in Lochhausen: Unbekannte Täter stehlen Wertsachen im Wert von mehreren Tausend Euro

Einbruch in Einfamilienhaus in Lochhausen

Zwischen Mittwoch, dem 24.12.2025, 10:00 Uhr, und Samstag, dem 03.01.2026, 15:00 Uhr, wurde in ein Einfamilienhaus in Lochhausen eingebrochen. Unbekannte Täter nutzten die Abwesenheit der Hausbewohner, um sich Zutritt zu verschaffen und durchsuchten das Anwesen nach Wertsachen.

Diebstahl wertvoller Gegenstände

Schmuck, Gold und Bargeld im Gesamtwert von mehreren Tausend Euro wurden gestohlen. Die Täter entkamen unerkannt. Die Münchner Kriminalpolizei sicherte umfangreich Spuren vor Ort.

Zeugenaufruf der Polizei

Die Ermittlungen führt das Kommissariat 53. Personen, die im Bereich der Scharinenbachstraße und Wichnantstraße verdächtige Beobachtungen gemacht haben, werden gebeten, sich mit Hinweisen bei der Polizei zu melden. Die Kripo bittet Anwohner zudem, Aufnahmen von Überwachungskameras zu überprüfen.

Jugendlicher durch Pyrotechnik in Trudering verletzt

Ein Jugendlicher wurde am 03.01.2026 gegen 20:30 Uhr in Trudering bei der Handhabung eines pyrotechnischen Gegenstands im Gesicht verletzt. Trotz sofortiger medizinischer Behandlung im Krankenhaus, blieb eine dauerhafte Sehbeeinträchtigung. Das Kommissariat 13 führt die Ermittlungen.

Polizei warnt vor Gefahren

Die Polizei München warnt vor den Gefahren des unsachgemäßen Umgangs mit Pyrotechnik und appelliert an die Bevölkerung, diese vorsichtig zu handhaben.

Sachbeschädigungen durch Sprengstoff im Münchener Stadtgebiet

In der Nacht vom 31.12.2025 bis 01.01.2026 kam es in mehreren Münchener Stadtteilen zu Sprengstoffexplosionen an privaten Anwesen.

Drei Vorfälle verursachen erheblichen Schaden

Im ersten Fall wurde eine Wohnungstür in Berg am Laim durch eine Sprengvorrichtung beschädigt, im zweiten Fall sprengte ein Täter das Küchenfenster einer Wohnung in Riem. Der dritte Fall betrifft eine Wohnung in einem Mehrfamilienhaus, in der ebenfalls eine Sprengvorrichtung zur Anwendung kam.

In allen Fällen blieben die Anwohner unverletzt, doch es entstand ein Sachschaden in Höhe von mehreren Tausend Euro. Die Ermittlungen werden vom Kommissariat 13 geführt.

Zeugen werden dringend gesucht

Hinweise zu den Vorfällen werden vom Kommissariat 13 entgegengenommen. Wenn Sie Beobachtungen im Berg am Laim, Riem oder der Schwanthaler Höhe gemacht haben, melden Sie sich bitte bei der Polizei.

Festnahme nach exhibitionistischen Handlungen in Neuperlach

Am 04.01.2026 wurden zwei Männer in einem Schwimmbad in Ramersdorf festgenommen, nachdem sie sich vor zwei Jugendlichen in exhibitionistischer Weise verhielten.

Polizeieinsatz und Festnahmen

Zwei Männer im Alter von 45 und 54 Jahren, beide mit irakischer Staatsangehörigkeit, wurden vorläufig festgenommen. Nach Abschluss der polizeilichen Maßnahmen kamen sie wieder auf freien Fuß. Das Kommissariat 15 ermittelt.