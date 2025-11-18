Newsletter
Dienstag, November 18, 2025
Einbruch in Feuchtwanger Bürogebäude: Kriminalpolizei bittet um Hinweise
Polizeipräsidium Mittelfranken
Weniger als 1 Min.Lesezeit

Einbruch in Feuchtwanger Bürogebäude: Kriminalpolizei bittet um Hinweise

Alfred Ingerl
Von Alfred Ingerl

Unbekannte Einbrecher haben zwischen Freitagabend (14.11.2025) und Montagfrüh (17.11.2025) ein Bürogebäude in Feuchtwangen heimgesucht. Die Kriminalpolizei ersucht die Öffentlichkeit um Hinweise zu dem Vorfall.

Gewaltsamer Einbruch in Bürogebäude

Im Zeitraum zwischen 17:00 Uhr am Freitag und 07:00 Uhr am Montag drangen die Täter gewaltsam in das Hauptbüro der Einrichtung im Esbacher Weg ein. Vor Ort wurde ein Tresor gewaltsam aufgebrochen und Bargeld gestohlen. Der entstandene Sachschaden wird auf einen vierstelligen Betrag geschätzt.

Ermittlungen der Kriminalpolizei

Die Spurensicherung und die weiterführenden Ermittlungen werden von der Kriminalpolizei Ansbach geführt. Zeugen, die in Verbindung mit dem Einbruch verdächtige Beobachtungen gemacht haben, werden gebeten, sich an den Kriminaldauerdienst Mittelfranken unter der Telefonnummer 0911 2112 3333 zu wenden.

Erstellt durch: Kai Schmidt / bl

Alfred Ingerl
Alfred Ingerl
Alfred Ingerl ist freier Redakteur aus dem Bereich Blaulicht für Augsburg, Bayerisch-Schwaben und Bayern.

