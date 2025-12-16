Newsletter
Einbruch in Firmengebäude in Roth: Unbekannte stehlen Reifen und Werkzeuge im Wert von 100.000 Euro
Polizeipräsidium Mittelfranken
Weniger als 1 Min.Lesezeit

Alfred Ingerl
Von Alfred Ingerl

Einbruch in Firmengebäude in Roth: Kriminalpolizei sucht Zeugenhinweise

Unbekannte dringen in Speditionsunternehmen ein

In der Zeit von Freitagnachmittag, 12. Dezember 2025, bis Montagmorgen, 15. Dezember 2025, verschafften sich unbekannte Täter gewaltsam Zutritt zu einem Speditionsunternehmen in der Kelheimer Straße in Roth. Zwischen 15:00 Uhr und 07:30 Uhr wurden Zaunelemente entfernt, um auf das Gelände zu gelangen.

Hoher Sachschaden durch Diebstahl von Reifen und Werkzeugen

Die Täter entwendeten etwa 70 Fahrzeugreifen sowie verschiedene Werkzeuge aus einer Halle. Der Wert der gestohlenen Gegenstände wird auf rund 100.000 Euro geschätzt.

Ermittlungen laufen – Zeugen gesucht

Die Kriminalpolizei führte vor Ort eine Spurensicherung durch. Das Fachkommissariat der Schwabacher Kriminalpolizei hat die weiteren Ermittlungen übernommen. Die Beamten bitten Personen, die im Tatzeitraum auffällige Beobachtungen gemacht haben oder Hinweise zu den Tätern geben können, sich unter der Telefonnummer 0911 2112 – 3333 zu melden.

Erstellt durch: Kai Schmidt

Alfred Ingerl ist freier Redakteur aus dem Bereich Blaulicht für Augsburg, Bayerisch-Schwaben und Bayern.

Neueste Artikel