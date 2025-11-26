Einbruch in Flachslanden: Kripo Ansbach warnt vor Dämmerungseinbrüchen und bittet um Hinweise

ANSBACH. (1112) Am Dienstagabend, den 25. November 2025, brachen unbekannte Täter in ein Einfamilienhaus in Flachslanden im Landkreis Ansbach ein. Die Polizei warnt in diesem Zusammenhang vor der Gefahr von Dämmerungseinbrüchen, die besonders in der dunklen Jahreszeit zunehmen.

Einbruch am Kalkacker

Zwischen 16:30 Uhr und 17:30 Uhr verschafften sich die Einbrecher gewaltsam Zugang zu dem Anwesen am Kalkacker. Im Inneren durchsuchten sie mehrere Schubladen und stahlen Bargeld. Der entstandene Sachschaden wird auf rund 1000 Euro geschätzt. Die Kriminalpolizei Ansbach sicherte Spuren am Tatort.

Ermittlungen und Zeugenaufruf

Das Fachkommissariat für Eigentumsdelikte hat die Ermittlungen übernommen und bittet Zeugen um Mithilfe. Sollten Ihnen in diesem Zusammenhang verdächtige Personen aufgefallen sein oder sachdienliche Hinweise vorliegen, melden Sie sich bitte unter der Telefonnummer 0911 2112 – 3333.

Präventionshinweise der Kriminalpolizei

Mit Blick auf die bevorstehende Winterzeit warnt die Polizei vor Einbrüchen, da Täter die frühe Dämmerung nutzen, wenn viele Bewohner noch außer Haus sind. Wohnungen sind leicht anhand von Beleuchtung und Rollläden als unbewohnt erkennbar. Die Polizei gibt folgende Tipps zur Vorbeugung:

Nutzen Sie Licht, um Einbrecher abzuschrecken.

Beobachten Sie verdächtige Fahrzeuge und Personen in Ihrer Nachbarschaft.

Sprechen Sie Verdächtige nicht an; notieren Sie auffällige Details wie Autokennzeichen, Aussehen und Kleidung und informieren Sie die Polizei über den Notruf 110.

Sichern Sie Türen und Fenster gegen Einbruch.

Erstatten Sie sofort Anzeige bei der Polizei, wenn Sie Opfer eines Einbruchdiebstahls werden, um die Ermittlungen zu unterstützen.

Erstellt durch: Gloria Güßbacher / bl