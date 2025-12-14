Newsletter
Einbruch in Flachslanden: Unbekannter Täter erbeutet Schmuck und Bargeld
Polizeipräsidium Mittelfranken
Weniger als 1 Min.Lesezeit

Alfred Ingerl
Von Alfred Ingerl

Einbruch in Wohnhaus in Flachslanden: Unbekannter Täter entkommt mit Beute

Einbrecher dringt über Terrassentür ein

Am Samstag, den 13. Dezember 2025, brach ein bislang unbekannter Täter in ein Wohnhaus in Flachslanden, Landkreis Ansbach, ein. Der Einbruch ereignete sich in der Industriestraße. Der Einbrecher nutzte die Zeit zwischen 11:30 Uhr und 21:15 Uhr, um über eine Terrassentür ins Haus einzudringen.

Schmuck und Bargeld gestohlen

Aus dem Wohnhaus entwendete der Täter Schmuck, Wertgegenstände und Bargeld. Die Kriminalpolizei Ansbach sucht nun Zeugen, die sachdienliche Hinweise liefern können.

Polizei bittet um Mithilfe

Der Kriminaldauerdienst führte am Tatort eine Spurensicherung durch. Zeugen, die im Bereich von Flachslanden verdächtige Fahrzeuge oder Personen beobachtet haben, werden gebeten, sich unter der Rufnummer 0911 2112-3333 mit der Polizei in Verbindung zu setzen.

Erstellt durch: Michael Konrad

Alfred Ingerl
Alfred Ingerl
Alfred Ingerl ist freier Redakteur aus dem Bereich Blaulicht für Augsburg, Bayerisch-Schwaben und Bayern.

Neueste Artikel