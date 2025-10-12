Einbruch in Forchheimer Bildungszentrum: Tresor gestohlen, erheblicher Sachschaden

FORCHHEIM. Unbekannte Täter sind zwischen Freitagnachmittag und Samstagabend in das Kolping-Bildungszentrum in der Reichbrunnstraße eingebrochen. Sie hinterließen erheblichen Sachschaden und stahlen einen fest verschraubten Tresor. Die Kriminalpolizei Bamberg ermittelt und ruft die Bevölkerung zu Hinweisen auf.

Einbruchsspuren entdeckt

Am Samstagabend bemerkte eine Reinigungskraft die Einbruchsspuren. Laut den Ermittlungen versuchten die Täter zunächst, durch ein Kellerfenster im Frontbereich in das Gebäude einzudringen. Als dieser Versuch scheiterte, hebelten sie die Haupteingangstür auf und verschafften sich so Zutritt zum Gebäude.

Gewaltanwendung im Gebäudeinneren

Im Inneren brachen die Täter mehrere Türen auf, durchsuchten Schränke und Büroräume und entwendeten schließlich einen Tresor, der in einem Schrank montiert und an der Wand befestigt war.

Hoher Sachschaden entstanden

Der Entwendungsschaden wird auf einen niedrigen vierstelligen Betrag geschätzt, während der Sachschaden etwa 5.000 Euro beträgt.

Die Kriminalpolizei Bamberg hat die Ermittlungen aufgenommen und vor Ort Spuren gesichert. Zeugen, die zwischen Freitag, 16 Uhr, und Samstag, 17 Uhr, im Bereich der Reichbrunnstraße verdächtige Personen oder Fahrzeuge beobachtet haben, werden gebeten, sich unter der Tel.-Nr. 0951/9129–491 bei der Kriminalpolizei Bamberg zu melden.