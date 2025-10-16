Newsletter
Einbruch in Fürther Autowerkstatt: Unbekannte stehlen Audi R8 und Skoda im Wert von 260.000 Euro
Polizeipräsidium Mittelfranken
Weniger als 1 Min.Lesezeit

Einbruch in Fürther Autowerkstatt: Unbekannte stehlen Audi R8 und Skoda im Wert von 260.000 Euro

Von Alfred Ingerl

Fürth. In der Nacht vom 14. auf den 15. Oktober 2025 ereignete sich ein Einbruch in einer Autowerkstatt in der Benno-Strauß-Straße in Fürth. Die Kriminalpolizei bittet die Bevölkerung um Hinweise, die zur Aufklärung der Tat beitragen könnten.

Diebe entwenden teure Fahrzeuge

Zwischen 19:45 Uhr und 06:00 Uhr verschafften sich bislang unbekannte Täter gewaltsam Zutritt zu der Werkstatt. Dort stahlen sie ein Diagnosegerät sowie mehrere Kraftfahrzeugschlüssel. Mit den gestohlenen Schlüsseln entwendeten die Diebe anschließend zwei hochpreisige Fahrzeuge: einen Audi R8 mit dem amtlichen Kennzeichen N-HA610 und einen Skoda Superb mit dem Kennzeichen BGL-SD 888. Der Gesamtwert der gestohlenen Fahrzeuge beträgt rund 260.000 Euro. 

Polizei sucht Zeugen

Das Fachkommissariat der Kriminalpolizei Fürth hat die Ermittlungen aufgenommen und bereits eine Spurensicherung am Tatort durchgeführt. Die Ermittler suchen nach Zeugen, die verdächtige Personen oder Fahrzeuge im Umfeld der Werkstatt bemerkt haben oder Hinweise zu den gestohlenen Fahrzeugen geben können. Zeugen werden gebeten, sich beim Kriminaldauerdienst Mittelfranken unter der Rufnummer 0911 2112 3333 zu melden.

Alfred Ingerl ist freier Redakteur aus dem Bereich Blaulicht für Augsburg, Bayerisch-Schwaben und Bayern.

Neueste Artikel