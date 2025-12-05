Newsletter
Freitag, Dezember 5, 2025
Einbruch in Fürther Juwelier: Polizei sucht Zeugen und Hinweise
Polizeipräsidium Mittelfranken
Weniger als 1 Min.Lesezeit

Einbruch in Fürther Juwelier: Polizei sucht Zeugen und Hinweise

Alfred Ingerl
Von Alfred Ingerl

FÜRTH – In der Nacht zum Freitag, dem 5. Dezember 2025, ereignete sich ein Einbruch in einem Schmuckgeschäft in Fürth. Die Kriminalpolizei untersucht den Fall und bittet die Bevölkerung um Mithilfe.

Einbruch in den frühen Morgenstunden

Ein aufmerksamer Zeuge meldete gegen 04:30 Uhr der Einsatzzentrale der mittelfränkischen Polizei einen Einbruch in ein Juweliergeschäft in der Rudolf-Breitscheid-Straße. Die Polizeiinspektion Fürth war schnell vor Ort und stellte fest, dass Unbekannte gewaltsam in das Geschäft eingedrungen waren. Schmuck wurde aus dem Innenraum entwendet. Die Tatzeit wird zwischen 03:50 Uhr und 04:30 Uhr vermutet. 

Ermittlungen der Kriminalpolizei

Der Kriminaldauerdienst Mittelfranken begann sofort mit der Spurensicherung am Tatort. Das Fachkommissariat der Fürther Kriminalpolizei, das sich auf Eigentumsdelikte spezialisiert hat, leitet nun die weiteren Ermittlungen. Zeugen, die den Einbruch oder die Flucht der Täter beobachtet haben oder andere Hinweise geben können, werden dringend gebeten, sich zu melden.

Zeugenaufruf

Sachdienliche Hinweise nimmt die Kriminalpolizei unter der Telefonnummer 0911 2112 3333 entgegen.

Neueste Artikel