Einbruch in Gaimersheimer Einfamilienhaus: Kriminalpolizei sucht Zeugen
Polizeipräsidium Oberbayern Nord
Weniger als 1 Min.Lesezeit

Alfred Ingerl
Von Alfred Ingerl

In Gaimersheim im Landkreis Eichstätt kam es am Abend des 24. Oktober 2025 zu einem Einbruch in ein Einfamilienhaus. Die Kriminalpolizei sucht nach Zeugen, die Hinweise liefern können.

Einbruch in der Erich-Kästner-Straße

Zwischen 17:00 und 20:00 Uhr betraten unbekannte Täter das Anwesen in der Erich-Kästner-Straße, während die Bewohner abwesend waren. Ermittlungen zufolge drangen sie über eine aufgehebelte Terrassentür ins Haus ein.

Beuteschaden und Sachschaden

Nachdem verschiedene Räume durchsucht wurden, verließen die Einbrecher das Haus wieder auf dem gleichen Weg. Der finanzielle Beuteschaden wird auf einen mittleren dreistelligen Betrag geschätzt, während der Sachschaden etwa 1000 Euro beträgt.

Zeugen gesucht

Die Kriminalpolizei Ingolstadt ersucht um Hinweise von Personen, die verdächtige Aktivitäten bemerkt haben. Zeugen werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 0841/93430 zu melden.

Alfred Ingerl ist freier Redakteur aus dem Bereich Blaulicht für Augsburg, Bayerisch-Schwaben und Bayern.

